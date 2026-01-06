Депутат Мажилиса ознакомилась с работой полигона ТБО в Астане

Айман Аманжолова
корреспондент

Депутат Мажилиса, член фракции ОСДП Ажар Сагандыкова посетила столичный полигон твердых бытовых отходов, ознакомилась с инфраструктурой мусоросортировочного комплекса и условиями его функционирования, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Мажилиса РК

В беседе с работниками предприятия «Эко Полигон Астаны» были обсуждены вопросы экологической безопасности, а также перспективы развития системы управления отходами в столице.

Ажар Сагандыкова подчеркнула, что полигоны ТБО представляют серьезные экологические риски не только для почвы, но и для атмосферного воздуха. В процессе разложения отходов выделяется крайне опасный и токсичный газ - метан, который не имеет запаха и вкуса, но представляет серьезную угрозу здоровью человека.

В ходе осмотра установлено, что вторая ячейка полигона достигла проектной мощности еще в 2025 году, тогда как третья ячейка до настоящего времени не введена в эксплуатацию. При этом сортировка отходов в Астане по-прежнему осуществляется преимущественно вручную, а проектная документация по расширению полигона требует доработки с учетом современных экологических требований.

Отдельное внимание было уделено вопросу несоответствия заявляемых показателей сортировки фактическому уровню переработки отходов, а также недостаточной координации между центральными и местными исполнительными органами.

Депутат также подняла проблему контроля за частными компаниями, осуществляющими вывоз мусора. По словам депутата, несмотря на нормы Экологического кодекса о раздельном сборе отходов, компании часто продолжают вывозить все отходы в одной машине.

- Акиматы обладают правом расторгать договоры с недобросовестными поставщиками услуг, применять штрафные санкции и обращаться в суд. Однако на практике эти меры практически не используются, - отметила Ажар Сагандыкова.

По мнению депутата, без повышения ответственности поставщиков услуг и изменения подходов к контролю ситуацию изменить невозможно.

Депутат также рассказала о законодательных инициативах, направленных на сохранение окружающей среды и улучшение экологической ситуации в стране. Она сообщила, что является руководителем рабочей группы по внесению изменений в экологическое законодательство. В настоящее время проводится комплексный пересмотр подходов к обращению с твердыми бытовыми отходами в рамках Экологического кодекса и Кодекса об административных правонарушениях.

- Мы настаиваем на кардинальных решениях. Это сложный законодательный процесс, но к концу сессии мы должны предложить финальные меры, которые повысят ответственность и изменят само отношение к бытовым отходам, - подчеркнула депутат.

В ходе встречи также обсуждались условия труда работников полигона и необходимость долгосрочного планирования развития полигонной и перерабатывающей инфраструктуры.

Высказанные предложения работников предприятия будут взяты на контроль и направлены для рассмотрения в Правительство. В частности, планируется запуск пилотных проектов по раздельному сбору отходов с вовлечением жителей и организаций в систему сортировки и переработки вторичного сырья.

