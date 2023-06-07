Депутат Шаталов призвал участвующих в чужих войнах отказаться от казахстанского гражданства

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Депутат Мажилиса Парламента РК Никита Шаталов призвал участвующих в чужих войнах отказаться от казахстанского гражданства. Такое заявление он сделал на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Он напомнил, что на прошлой неделе депутат Государственной думы Российской Федерации и председатель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов назвал абсурдом статью «Наемничество» из Уголовного кодекса РК.

«Он настаивает, что граждане Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, участвующие в чужих военных конфликтах, не должны привлекаться к уголовной ответственности, и считает, что данный вопрос необходимо решать в рамках ЕАЭС. При этом господин Миронов то ли не разбирался в вопросе и дезинформирует всех, то ли намеренно путает понятия и манипулирует общественным мнением. Он говорит о том, что наказание последует за участие в СВО на стороне России, и якобы подобные санкции появились осенью прошлого года. В связи с этим у меня есть несколько замечаний», - сказал депутат.

Так, напомнил Шаталов, наказание за наемничество в Казахстане появилось более 10 лет назад.

«Участие казахстанцев в чужих войнах противоречит нашей Конституции и духу казахстанской внешней политики. Участие в любом военном конфликте на любой стороне – не важно, Россия это или Украина или какая-либо другая страна – будет караться по всей строгости закона. При этом я хочу отметить, что Казахстан и Россия – стратегические партнёры. Мы наращиваем экономические связи и в целом развиваем наши отношения в русле добрососедства с момента установления дипломатических отношений. Между Казахстаном и Россией действует масса различных документов, в том числе Декларация о вечной дружбе и союзничестве, ориентированном в XXI столетие. Господин Миронов при этом решил, что может нам, ближайшему партнеру России, указывать, каким образом должно быть устроено наше законодательство и лезть в наши внутренние дела. Это недопустимо. Как и попытка ухудшить взаимоотношения между нашими странами», - высказался депутат.

Также он напомнил, что ЕАЭС – это исключительно экономическое межгосударственное объединение.

«Этот союз нужен, чтобы обеспечить свободу движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы на всём пространстве союза. Об этом на последнем Евразийском форуме в присутствии всех глав государств - участников напоминал наш президент. ЕАЭС не решает военные задачи. Но при этом у нас есть международные документы, помогающие совместными усилиями ловить преступников. Так, согласно Минской конвенции Российская Федерация приняла обязательства помогать нам в розыске наемников на своей территории и выдавать их для последующего суда», - сказал мажилисмен.

Депутат также обратитлся к казахстанцам, которые намерены принимать участие в чужих войнах.

«Я призываю вас отказаться от казахстанского гражданства, прежде чем брать в руки оружие. Не нужно тащить войну внутрь государства. Это проявление высшего неуважения к законам нашего государства и к нашему обществу», - заключил он.