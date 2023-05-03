Депутат требует регламентировать законом деятельность блогеров

Мажилис, Общество
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Тусупбекова Лаура
корреспондент

По словам мажилисмена, настало время, когда ответственность в сфере информации должны ощутить не только журналисты, но и блогеры.

Фото: Kazpravda.kz

Депутат Мажилиса Анас Баккожаев требует регламентировать деятельность блогеров. Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Депутат констатировал, что деятельность блогеров угрожает благополучию страны.

«Блогеры - это люди, которые не проверяют достоверность информации, не отказываются оклеветать кого-либо, шантажом зарабатывают деньги, тем самым нарушают благополучие страны и угрожают ее безопасности (перевод с казахского языка – прим. автора)», - сказал депутат.

По его мнению, многие блогеры пользуются своей репутацией для зарабатывания денег на информации, не соответствующей действительности.

«Многие пользуются своей репутацией, регалиями и заслугами перед страной и, под видом оказания помощи народу, организовывают различные хайпы в соцсетях. Все мы прекрасно знаем, что именно эти блогеры стали причиной распространения финансовых пирамид. Сколько людей доверились этим мошенникам, сколькие из них потеряли свое здоровье и лишились жилья. На чьей совести все это? Считаю, что действия блогеров, которые искажают происходящие социальные ситуации в стране, придают им межнациональный оттенок и распространяют в стране дезинформацию, должны быть детально рассмотрены. Всем известно, чем закончилась ситуация в Кордае из-за быстрого распространения неподтвержденных слухов через соцсети», - отметил Баккожаев.

Также депутат выделил тех блогеров, что распространяют информацию о том, как одеваются и что употребляют в пищу известные люди.

«Еще есть группа блогеров, которые следят за тем, что пьют и едят отдельные лица, какая у них одежда и занимаются кибербуллингом. К сожалению, наша молодежь пытается подражать им и увлекаются подобным "творчеством", впитывают в себя эту негативную идеологию. Сколько наших девушек, которые поверили этим блогерам и оказались в рабстве за границей. За короткое время мы стали словно родиной блогеров, которые не могут отвечать за свои слова и поступки. Это опасное явление», - продолжил депутат.

Он считает, что деятельность блогеров должна быть регламентирована законодательно.

«И все это из-за того, что статус блогеров не определен в законодательстве. Люди, которые чувствуют, что нет никакой ответственности за подобные действия, делают все, что им вздумается. За распространение ложной информации в соцсетях, наносящей ущерб правам и законным интересам граждан, никакая мера не предусмотрена, у них нет никакой ответственности, они даже не пытаются проверить достоверность информации, главное – поднять шум. Они придираются по любому поводу, огрызаются, переходят на личности – так они понимают свободу слова. Таким образом они обесценивает профессию журналиста. Многие журналисты сидят без работы, у них есть образование и талант, они отличаются от блогеров тем, что тактичны, поэтому и безработны», - сказал мажилисмен.

Анас Баккожаев считает, что в проекте закона о СМИ должны быть нормы о блогерстве.

«Необходимо проект закона о СМИ вынести на открытое обсуждение Мажилиса. Настало время, когда ответственность в сфере информации должны ощутить не только журналисты, но и блогеры. Этот вопрос нужно срочно рассмотреть, так как количество блогеров, которые не осознают свою ответственность, с каждым днем растет», - заключил депутат.

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