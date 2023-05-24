Депутат заявил об абсурдности налога на сбор грибов и ягоды

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Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании нижней палаты Парламента РК.

«Вводят налог на сбор ягод и грибов как будто в стране все важные задачи выполнены, остались только грибы и ягоды. Сбор ягод и грибов – это сезонное, и этим занимается, как правило, возрастное население, то есть бабушки, дедушки, внуки с ними, это 6+ и 60+. И с кого Правительство собирается взымать налоги, с них что ли? И их же потом предлагается штрафовать за незаконные сборы?» – возмутился мажилисмен.

По мнению Магеррамова, введение налога – это абсурд.

«Эти факты говорят об абсурдности налога на ягоды и грибы, при том что большого потока финансов в бюджет от бабушек и дедушек ожидать не придется. Также это новшество имеет высокий коррупционный риск и социальную напряженность», – считает депутат.

Напомним, в Казахстане сейчас налогом облагается сбор растений на землях государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий. Со следующего года казахстанцы будут платить налог на дикорастущие растения, собираемые вне данной территории. В Министерстве экологии и природных ресурсов РК рассказали, сколько ягод и грибов смогут бесплатно собирать казахстанцы.