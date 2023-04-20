Налог на сбор ягод, орехов и грибов введут по всему Казахстану

Новые налоговые нормы расширят территорию, сбор диких растений на которой облагается налогом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет государственных доходов Министерства финансов РК (КГД).

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В настоящее время налогом облагается только сбор растений на землях государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий. Со следующего года казахстанцы будут платить налог на дикорастущие виды растений, собираемые вне данной территории, поясняют в КГД.

К ним относятся лекарственные растения, дикорастущие плоды, орехи, грибы, ягоды. Это могут быть дикие растения для фармацевтических, продовольственных и технических нужд.

Сообщается, что виды растений и ставки за один килограмм, сумму платы будут определять маслихаты областей, городов республиканского значения и столицы.

Право пользования растительными ресурсами предоставляется при условии внесения платы и уведомления о заготовке дикорастущих растений.

Согласно новому механизму, граждане будут уплачивать налог по месту заготовки каждый квартал равными долями от годовой суммы платы в срок не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. При этом отчетность по налогу не потребуется.