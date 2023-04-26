Сколько ягод и грибов смогут бесплатно собирать казахстанцы

Кто будет платить налог на сбор дикорастущих плодов, орехов, грибов, ягод, лекарственных растений в Казахстане, разъяснили в Министерстве экологии и природных ресурсов РК, передает Kazpravda.kz .

Фото: пресс-служба Минэкологии РК

Отметим, в настоящее время налогом облагается только сбор растений на землях государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий. Со следующего года казахстанцы будут платить налог на дикорастущие растения, собираемые вне данной территории.

«Сбор населением (физическими лицами) для личного и домашнего использования дикорастущих плодов, орехов, грибов, ягод, лекарственных растений разрешается в пределах норм, утвержденных решением местных маслихатов, безвозмездно и без соответствующих разрешений», – пояснили в ведомстве.

Нормы сбора установят на основании инвентаризации растительного мира, материалов геоботанических и ресурсных исследований.

«Предельные нормы за раз для 1 человека будут установлены: для лекарственных растений (кроме редких и находящихся под угрозой исчезновения видов) – до 10 кг, плодов и ягод – до 20 кг, грибов – до 25 кг, – детализировали в природоохранном ведомстве. – Для представителей коммерческих структур, чей бизнес связан с пользованием растительным миром (в том числе сбор грибов), данный вид деятельности будет платным. Объем сбора будет определяться с учетом естественных запасов, распространения, ценности, возможности воссоздания, производительности этих ресурсов».

Размер платы за сбор также установят местные маслихаты на основании расчетов акиматов, на основе разницы между рыночными ценами и суммой затрат на заготовку, обработку, транспортировку и реализацию грибов и ягод.

Рыночные же цены на них определяются по месту сбора в сезон, добавили в министерстве.