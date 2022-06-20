Депутату маслихата Алматы Кайрату Кудайбергену снова продлили арест

В Алматинском городском суде сообщили о продлении срока ареста депутату маслихата Алматы Кайрату Кудайбергену, передает Kazpravda.kz.

"Постановлением следственного суда города Алматы 17 июня удовлетворено ходатайство о санкционировании продления срока содержания под стражей в отношении подозреваемого до 3 месяцев", - проинформировали в пресс-службе горсуда.

Кайрата Кудайбергена задержали в Алматы 22 апреля по делу о январских событиях.

По информации прокуратуры Алматы, Кайрат Кудайберген подозревается по статье 272 УК РК, часть 1,2 (организация и участие в массовых беспорядках).

В ведомстве отметили, что максимальный срок наказания по части 1 статьи 272 УК РК - до 10 лет лишения свободы; по части 2 - до 8 лет лишения свободы.

Кайрат Кудайберген является депутатом маслихата города Алматы с марта 2018 года, известный бизнесмен, учредитель холдинга "Q3".

Как отмечают СМИ, в социальных сетях опубликованы фото и видео, на которых Кайрат Кудайберген находился рядом с криминальным авторитетом "Диким Арманом", в том числе во время массовых беспорядков в Алматы.