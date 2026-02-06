Депутаты Казахстана и Беларуси усилят сотрудничество по вопросам ИИ и цифровизации

185

Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов посетил Республику Беларусь с официальным визитом

Фото Т.Таныбаева

В Минске он встретился с Президентом Александром Лукашенко, главой Палаты представителей Национального собрания Игорем Сергеенко и председателем Совета Республики Натальей Кочановой. Стороны подчеркнули высокий уровень двухсторонних отношений и обсудили перспективы расширения межпарламентского сотрудничества, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса

На встрече с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко Ерлан Кошанов передал тёплые слова приветствия и добрые пожелания от Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, подчеркнув глубокую историческую связь между двумя народами. Он особо отметил, что благодаря доверительным политическим контактам между главами двух государств казахстанско-белорусские отношения вышли сегодня на уровень стратегического партнерства. Прямым результатом этого является высокая динамика сотрудничества в торгово-экономической, производственной, аграрной, транспортной и других сферах.

Ерлан Кошанов рассказал Президенту Беларуси о масштабных политических преобразованиях, которые реализуются в Казахстане по инициативе Президента. В стране широко обсуждается проект новой Конституции, которая кардинально перезагрузит общественно-политическую и правовую архитектуру государства. Окончательное решение по проекту нового Основного закона примут граждане страны на всенародном референдуме.

Александр Лукашенко передал самые добрые пожелания Президенту Касым-Жомарту Токаеву. Он отметил особую роль парламентариев в укреплении сотрудничества между двумя странами в эти непростые времена, подчеркнув, что Беларусь и Казахстан имеют схожие взгляды на международную повестку, являясь сторонниками многополярности и развития суверенных государств. Глава белорусского государства поблагодарил Казахстан за поддержку Беларуси при вступлении в ШОС.

Лидер Беларуси с удовлетворением отметил высокие темпы роста взаимной торговли с Казахстаном, которая уже превысила 1 млрд долларов, и призвал к расширению кооперации в машиностроении и сельском хозяйстве.

На встрече с председателем Палаты представителей Игорем Сергеенко обсуждался широкий круг вопросов – от межпарламентского диалога до экономического и культурного сотрудничества между двумя странами. 

- Казахстан и Беларусь являются надежными стратегическими партнерами. Это всегда подчеркивают главы наших государств. Между нашими странами налажен продуктивный политический диалог. Расширяются кооперационные связи в промышленности, машиностроении и аграрной сфере. Свой большой вклад в динамичное развитие двухсторонних отношений вносят и парламенты двух стран. Налажен регулярный обмен законотворческим опытом, активно и плодотворно работают группы дружбы, добрые взаимоотношения сложились между нашими депутатами, — сказал спикер Мажилиса.

В свою очередь, Игорь Сергеенко заявил, что Казахстан для Беларуси всегда был и будет проверенным временем другом, стратегическим партнером и союзником. Он отметил, что для Минска, как и для Астаны, приоритетом является продвижение конструктивной, объединительной повестки дня на всех международных площадках.

Председатель Палаты представителей высоко оценил курс реформ, проводимый в Казахстане, и подчеркнул, что белорусские депутаты внимательно изучают казахстанский опыт законотворческой работы в самых различных сферах.

Спикеры уделили особое внимание работе парламентов в сфере цифровизации. Председатель Мажилиса сообщил, что Президентом поставлена задача превратить Казахстан в ближайшие три года в цифровое государство. В этой связи депутатами разработаны и уже вступили в силу Цифровой кодекс и Закон об Искусственном интеллекте. В Астане активно функционируют Международный центр ИИ, технопарк «Astana Hub», самый мощный в Центральной Азии суперкомпьютер.

По итогам встречи депутаты договорились продолжить обмен законодательным опытом, укреплять взаимодействие в рамках межпарламентских организаций, а также по линии групп дружбы, профильных комитетов и аппаратов парламентов.

Вопросы развития партнерства между законодательными органами двух стран Ерлан Кошанов также обсудил с председателем Совета Республики Натальей Кочановой.

– Наши межпарламентские отношения динамично развиваются. Благодаря личным контактам укрепляются взаимное доверие и уважение. Мы тесно взаимодействуем в рамках межпарламентских организаций. Налажена добрая практика взаимной поддержки инициатив друг друга. Мы намерены и впредь расширять наше традиционное взаимодействие в рамках Межпарламентского Союза, МПА СНГ, парламентских ассамблей ОДКБ и ОБСЕ, – сказал спикер Мажилиса.

Состоялся продуктивный диалог по вопросам расширения парламентской поддержки культурных и образовательных обменов между двумя странами, реализации совместных проектов для молодежи, усиления двустороннего сотрудничества по развитию промышленной кооперации, в сферах туризма и инноваций.

На встречах в Палате представителей и Совете Республики Национального собрания Ерлан Кошанов рассказал белорусским депутатам о проводимой в Казахстане конституционной реформе. Он особо подчеркнул, что проект новой Конституции существенно усиливает полномочия казахстанского Парламента, расширяет участие общества в политике и закрепляет формулу «Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство».

Депутаты Мажилиса возложили цветы к Монументу Победы, посетили завод «БЕЛАЗ» и Государственный мемориальный комплекс «Хатынь», где почтили память жертв Второй мировой войны.

#сотрудничество #Кошанов #Беларусь

