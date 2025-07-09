В рамках рабочей поездки в Павлодарскую область депутаты Мажилиса от партии AMANAT Нуржан Ашимбетов, Вера Ким и Жаркынбек Амантай ознакомились с ходом реконструкции электромеханического оборудования на насосной станции №2 канала им. К. Сатпаева, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс служба Мажилиса РК

Оборудование канала эксплуатируется более 50 лет и морально устарело. В рамках модернизации энергетического и гидромеханического оборудования также идет реконструкция насосной станции №1, заключён договор с АО «Уралгидромаш» на поставку пяти новых насосных агрегатов в 2025 году. До 2028 года планируется заменить 19 единиц гидросилового оборудования.

«Канал им. К. Сатпаева – это ключевая водная артерия для Центрального Казахстана. Он обеспечивает водоснабжением города и предприятия Павлодарской, Карагандинской, Акмолинской областей и город Астаны. Это действительно уникальное и стратегически важное сооружение. Но уже долгие годы у канала есть серьёзная проблема – оборудование изношено более чем на 90%, часть насосных агрегатов давно требует замены. В этом и следующем году, например, запланирована замена пяти насосов почти на 11 млрд тенге. Деньги частично выделены, но этого недостаточно – требуется дополнительное финансирование на замену ещё 14 насосов», – отметила Вера Ким.

В свою очередь Нуржан Ашимбетов подчеркнул, что ранее проводившиеся работы на объекте были некачественными. В 2023 году произошла серьёзная авария на насосной станции №2, в результате которой было полностью остановлено электроснабжение. Это выявило критическое состояние оборудования и необходимость срочной модернизации.

«По инициативе депутатов восьмого созыва, в том числе от Павлодарской и Карагандинской областей, вопрос был вынесен на республиканский уровень. Сегодня из бюджета уже выделены свыше 12 млрд тенге на реконструкцию», – рассказал депутат.

Жаркынбек Амантай отметил, что воды канала не только обеспечивают промышленность и сельское хозяйство, но и имеют потенциал в решении проблемы дефицита воды в столице. По его словам, мажилисмены возьмут на контроль реализацию проекта и его системное финансирование.