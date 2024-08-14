Депутаты проверили состояние ТЭЦ Шахтинска

С ходом работ по реконструкции местной ТЭЦ ознакомились депутаты Мажилиса, члены фракции партии AMANAT Унзила Шапак, Тилектес Адамбеков и Никита Шаталов.

Жители Шахтинска Карагандинской области неоднократно жаловались на холод в домах минувшей зимой. Ряд обращений поступал к депутатам Мажилиса, этот вопрос неоднократно поднимался на заседаниях Палаты. Температура воздуха как в квартирах, так и в социальных объектах опускалась до +12-15 ℃.

В ходе рабочей поездки мажилисмены ознакомились с ходом ремонтных работ и обсудили подготовку к предстоящему отопительному сезону с руководством станции, подрядчиками и представителями городского и областного акиматов.

«Если не завершить все работы в срок, то почти 40 тысяч жителей города могут остаться без отопления. Снижение износа коммунальных сетей и обеспечение стабильной работы ЖКХ – это один из приоритетов предвыборной программы AMANAT. Этой зимой люди включали обогреватели, что привело к перерасходу электроэнергии, на окнах был лед. Были вопросы и к качеству угля, который походил на глину. Депутаты будут держать вопрос работы ТЭЦ на особом контроле», – сказал мажилисмен Никита Шаталов.

Как сообщили представители ТОО «Шахтинсктеплоэнерго», на данный момент на трех котлоагрегатах ведутся монтажные работы, а на двух турбинах завершены работы по проточной части. Также продолжается подготовка основного и вспомогательного оборудования. Чтобы в домах жителей стало теплее, в Шахтинске этим летом также запланировали замену 3,7 км тепловых сетей. Также на 2 км труб будет восстановлена теплоизоляция. Всего в ремонте задействовано порядка 150 человек.

«Подрядные организации работают на котлах № 1, № 3 и № 4. Общий объём ремонта котла № 1 выполнен, монтажные и демонтажные работы проводятся на котле № 3, работы будут завершены до начала отопительного сезона. Ремонт котла № 4 будет завершен до 15 сентября. Кроме того, на 100% выполнен ремонт двух турбогенераторов. Ведется чистка и монтаж бойлеров», – пояснил технический директор ТОО «Шахтинсктеплоэнерго» Абылай Сейдуәлі.

Кроме того, для решения проблемы загрязнения окружающей среды прорабатывается вопрос о замене угля на природный газ. До черты города уже доведен газопровод высокого давления, а в текущем году планируется завершить строительство автоматизированной газораспределительной станции.

Напомним, ранее члены фракции партии AMANAT поднимали проблему отопления в Шахтинске в депутатском запросе в адрес правительства. Благодаря этому Комитетом атомного и энергетического надзора и контроля по Карагандинской области была проведена внеплановая проверка на Шахтинской ТЭЦ, за несоблюдение температурного графика станция была оштрафована.

В рамках реализации предвыборной программы AMANAT в Карагандинской области в целом планируется провести капитальный ремонт и реконструкцию 247,3 км сетей теплоснабжения, капремонт и реконструкцию 320 км сетей электроснабжения, 110,8 км сетей водоотведения и многое другое. Кроме того, к 2027 году в 109 сельских населенных пунктах будут установлены комплексы блок-модульной очистки воды, 10 населенных пунктов будут обеспечены газоснабжением.