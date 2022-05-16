Депутаты разоблачают фейки

Нынешние поездки парламентариев имеют особую значимость. Одна из самых актуальных

и обсуждаемых тем в стране – грядущий референдум по поправкам в Конституцию, который должен состояться 5 июня.

Так, сенатор Мухтар Кул-Мухаммед обсудил предстоящий референдум с личным составом Нацио­нального университета обороны. Сенатор отметил, что поправки затрагивают треть статей Основного закона.

– В частности, устанавливается запрет на членство Президента в политических партиях в период осуществления им своих полномочий. Близким родственникам Президента запрещается занимать руководящие должности в государственных органах и субъектах квазигосударственного сектора. Также будет демократизирован порядок формирования и усиления полномочий представительных органов. Кроме того, в соответствующем законопроекте прописана важная новелла о закреплении в Конституции нормы о том, что земля и ее недра, воды, растительный мир и другие природные ресурсы принадлежат народу Казахстана, – пояснил сенатор.

В ходе встречи военнослужащие интересовались и другими конституционными изменениями, в том числе связанными с механизмом защиты прав граждан. Отвечая на вопросы, сенатор подчеркнул, что существующие меры будут значительно усилены.

С жителями Алматинской облас­ти встретился сенатор Бейбит Исабаев. Он отметил, что модернизацион­ная повестка Главы государства по референдуму – своевременный шаг к становлению и развитию Второй республики.

– Новеллы закона затрагивают большой блок. В частности, важно отметить то, что, согласно поправкам, будет усилена роль Парламента, казахстанцы смогут активнее принимать участие в жизни страны, голосование на референдуме тому подтверждение, – сказал сенатор.

Сенатор Ляззат Калтаева отметила, что Новый Казахстан – это инклюзивное общество равных возможностей для всех жителей страны.

– Сейчас, разъясняя моменты предстоящих изменений в Конституцию, люди говорят о том, что каждый имеет право на участие в жизни общества. На предстоящем референдуме все казахстанцы будут иметь возможность сделать свой выбор, чтобы Новый Казахстан стал реальностью нашей жизни и нашего общества, – сказала депутат.

Сенатор Канатбек Сафинов провел встречу с представителями палаты профессиональных юридических консультантов в Алматы, где обсудил предлагаемые дополнения в Конституцию, отметив важность республиканского референдума.

Также участники встречи обсудили актуальные вопросы судопроизводства и рассмотрели планируемые изменения в законопроекты, касающиеся деятельности суда.

– Необходимо усилить практическую реализацию функции парламентского контроля за исполнением законов Правительством. В этой связи инициатива по переходу от суперпрезидентской системы правления к сильному Парламенту является как никогда актуальной, – сказал Канатбек Сафинов.

Сенатор Сагындык Лукпанов встретился со студентами и преподавателями вузов Атырауской области. Речь шла о конституционных поправках. Так как они основаны на запросах и предложениях общественности и экспертов, то вполне логичным является инициатива Президента реализовать их посредством референдума, подчеркнул депутат. Особенность нынешнего референдума в том, что Президент инициирует конституционную реформу, которая не расширяет его полномочия, а, наоборот, перераспределяет их другим институтам власти.

Кроме того, участники встречи поговорили об актуальных вопросах и проблемах сферы образования, в частности были озвучены предложения по развитию духовной культуры.

Депутат Сената Бауыржан Каниев встретился жителями Айтекебийского и Хромтауского районов Актюбинской области.

– Внесение изменений в Конституцию путем всенародного голосования – исторический момент, направленный на обеспечение возможности прямого участия в создании Нового Казахстана, который даст импульс к пробуждению народного волеизъявления, – сказал депутат.

Он также ознакомился с ходом весенне-полевых работ и пожелал удачи в предстоящих мероприятиях работникам отрасли.

Один из филиалов ТОО «Корпорации Казахмыс», расположенный в Алматы, посетил сенатор Сергей Ершов.

– Предстоящий референдум по предлагаемым поправкам в Конституцию является важным этапом политических реформ, инициированных Президентом страны. 5 июня текущего года нам всем предстоит сделать ответственный выбор по предложенным направлениям демократических преобразований в нашей стране. Уверен, что многие наши граждане придут на свои избирательные участки, чтобы выразить свое мнение для будущего нашего государства, – сказал сенатор.

Председатель Комитета Сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Владимир Волков провел ряд встреч в городе Алматы и Алматинской области.

Так, сенатор встретился с профессорско-преподавательским составом, студентами Евразийской юридической академии им. Динмухамеда Кунаева, а также посетил Карасайский район, где побеседовал с сотрудниками полиции, прокуратуры и молодежью на тему повышения качества юридического образования. Депутат озвучил основные поправки, которые вносятся в Конституцию.

– Реформы имеют системный и комплексный характер. Предусмотрено внесение поправок в 33 статьи Конституции. Изменения направлены на глубокую демократизацию политической системы, уход от суперпрезидентской формы правления к президентской рес­публике с сильным Парламентом, – подчеркнул он.

С работниками Карасайской район­ной больницы Алматинской области встретился Жанболат Жоргенбаев. Он отметил, что изменения в общественно-политической сфере в последующем, безусловно, скажутся и на развитии экономики, улучшении жизни населения.

– Изменения коснутся всех ветвей власти. Особенно повышается роль Парламента и региональных маслихатов. Все конституционные изменения соответствуют пожеланиям народа и требованиям времени, – отметил сенатор.

Депутат Ерик Султанов встретился с жителями Тайыншинского и Аккайынского районов Северо-Казахстанской области.

В ходе встречи с медиками и учителями села Келлеровка депутат подробно рассказал им о предлагаемых поправках в Конституцию страны – это основной шаг в реализации президентской программы политических реформ, изложенной в его мартовском Послании народу Казахстана.

– Предложенные Президентом страны политические реформы имеют фундаментальный характер, так как исходят из многолетнего запроса общества на демократизацию политической системы и направлены на обеспечение возможности для граждан влиять на государственные решения, непосредственно участвовать в строительстве Нового Казахстана, – отметил сенатор.

Встречались с избирателями в эти дни и депутаты Мажилиса – члены всех фракций политических партий в Парламенте, а также депутаты от Ассамблеи народа Казахстана.

В беседах с населением мажилисмены особый акцент делают на разъяснении перспектив, которые раскрывают перед каждым граж­данином страны политические реформы, инициированные Президентом Касым-Жомартом Токаевым. Их главная задача – создание условий для реальной политической конкуренции, расширение участия населения в управлении страной, усиление конституционных механизмов защиты прав казахстанцев.

Глава фракции Народной партии Казахстана Айкын Конуров на встрече с работниками АО «АЭТЗ», ТОО «ЭнергоСтройТехКом», ИП «Оспанова» отметил, что именно неформальные встречи – важнейшая часть работы народных избранников.

– Изменения, предлагаемые по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева, направлены на создание качественно новой модели формирования и взаимодействия институтов власти и расширение участия населения в принятии решений. Задача народников сейчас – разъяснить гражданам все возникшие по этому поводу вопросы. На мой взгляд, именно решение о проведении референдума лучше всего говорит о том, что провозглашенные Главой государства политические реформы не носят какой-либо кулуарный или конъюнктурный характер. Они рассчитаны на самое широкое осознание, на максимальную действенность, на необратимость. Нашей респуб­лике предстоит стать государством с сильным Парламентом, подотчетным Правительством и действенным гражданским обществом, – сказал депутат.

Мажилисмен Газиз Кулахметов о предстоящем референдуме поговорил с коллективом школы №137 в городе Алматы. Педагоги задали депутату ряд вопросов касательно новых перспектив в избирательной системе, появлении возможностей для самовыдвижения на уровне местных маслихатов и Мажилиса.

Депутат от АНК Наталья Дементьева встретилась с жителями села Балкашино Сандыктауского района Акмолинской области. Она особо подчеркнула важность участия как можно большего числа казахстанцев в референдуме для обеспечения общественной поддержки курса предлагаемых политических реформ. Важно, чтобы каждый гражданин увидел для себя окно возможностей и осознал, что общество должно активнее участвовать в управлении государством. Люди должны выражать свою позицию через выборы, избирать наиболее достойных и так определять дальнейший курс развития страны.

В Акмолинской области мажилисмены, члены фракции партии «AMANAT» Аскарбек Уйсимбаева, Мади Елюбаев, Юлия Кучинская встретились с коллективом молочно-товарной фермы села Киндик-Карагай Бурабайского района.

В ходе встречи депутаты ознакомились с работой фермы и рассказали трудовому коллективу о значимости изменений, вносимых в Основной закон страны.

– Наша цель – разъяснить суть реформы казахстанцам. Когда развеешь фейки, которые сегодня распространяются в Сети, и разъясняешь суть вносимых поправок, народ поддерживает. Потому что преобразования направлены на демократизацию общества и усиление защиты прав человека, – сказал депутат Мади Елюбаев.

Мажилисмены Едил Жанбыршин и Самат Мусабаев обсудили конституционную реформу с активом Мунайлинского района Мангистауской области, который с населением 180 тыс. человек занимает первое место по численности жителей после Актау. Депутаты призвали присутствующих принять участие в референдуме. Как отметили депутаты, каждый должен быть причастен к созданию справедливого Казахстана.

– Считаю, что реформы Главы государства надо поддерживать. Мы должны быть едины в этом. Мы являемся активом района и после встречи с депутатами будем дальше встречаться с нашими жителями и разъяснять им важность референдума, – сказал ветеран Мунайлинского района Калнияз Ондабаев.

Встречу с лидерами общественного мнения города Каскелена провели Данияр Алимбаев и Макпал Тажмаганбетова. По словам Данияра Алимбаева, казахстанцы должны понимать, что проведение референдума – это следующий этап политического развития. Это требование времени. Потому что в реформах, определяющих судьбу страны, должны участвовать не только депутаты, но и весь народ.

Депутат Мажилиса, председатель Демократической партии «Ак жол» Азат Перуашев провел встречу с общественностью и коллективом школы им. Барлыбека Сыртанова, названной в честь автора первого проекта казахстанской Конституции, в селе Капал-Арасан Алматинской области. В этот же день депутат посетил Талдыкорганский завод свинцовых аккумуляторов ТОО «Кайнар».

На всех встречах депутаты активно отвечали на вопросы граж­дан, разъясняя прогрессивность предлагаемых реформ. Население высказывало поддержку политическим преобразованиям и готовность принять участие в референдуме.