Мажилисмен высказался о неспособности правоохранительных органов справиться с «банальными шутниками»
Депутат Мажилиса Ельнур Бейсенбаев требует ужесточить ответственность для пранкеров, имитирующих спецоперации сотрудников МВД. Такое мнение он высказал в ходе пленарного заседания Мажилиса, передает корреспондент Kazpravda.kz
«Учитывая неспособность правоохранительных органов справиться с банальными пранкерами, то заявления МВД о приверженности борьбе с преступностью и установлению законности стали носить декларативный характер. Фиктивные спецоперации, проводимые этими «шутниками», наносят существенный ущерб не только репутации правоохранительных органов, но и подрывает доверие общества к ним», - считает депутат.
Бейсенбаев отметил, что незнание пранкерами закона не освобождает их от ответственности, а выявление лиц, которые пытаются манипулировать людьми ради развлечения, и привлечение их к ответственности в рамках закона – это прямая обязанность правоохранительных органов.
«Это важное условие обеспечения безопасности граждан и утверждения принципа «Закон и порядок», - подчеркнул мажилисмен.
В свою очередь заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха проблему признал.