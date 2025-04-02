Мажилисмен высказался о неспособности правоохранительных органов справиться с «банальными шутниками»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Депутат Мажилиса Ельнур Бейсенбаев требует ужесточить ответственность для пранкеров, имитирующих спецоперации сотрудников МВД. Такое мнение он высказал в ходе пленарного заседания Мажилиса, передает корреспондент Kazpravda.kz

«Учитывая неспособность правоохранительных органов справиться с банальными пранкерами, то заявления МВД о приверженности борьбе с преступностью и установлению законности стали носить декларативный характер. Фиктивные спецоперации, проводимые этими «шутниками», наносят существенный ущерб не только репутации правоохранительных органов, но и подрывает доверие общества к ним», - считает депутат.

Бейсенбаев отметил, что незнание пранкерами закона не освобождает их от ответственности, а выявление лиц, которые пытаются манипулировать людьми ради развлечения, и привлечение их к ответственности в рамках закона – это прямая обязанность правоохранительных органов.

«Это важное условие обеспечения безопасности граждан и утверждения принципа «Закон и порядок», - подчеркнул мажилисмен.

В свою очередь заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха проблему признал.