Депутаты введут запрет на передачу частникам земли, выделенной под детсады

Мажилис
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Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Мажилис на пленарном заседании одобрил в первом чтении поправки по вопросам культуры и образования, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечается в заключении к документу, целями законопроекта является дальнейшее совершенствование законодательства в сфере культуры и образования.

Проектом закона предлагаются нормы, направленные на введение проекта «Ақылман картасы», предоставляемого детям школьного возраста для посещения организаций культуры, принятие мер по развитию и сохранению библиотечного фонда в организациях культуры и образования. 

Также проектом предлагается предоставление государственным библиотекам возможности оказывать услуги по организации и проведению в их помещениях образовательных и культурных мероприятий, расширение компетенции уполномоченного органа в области образования в части разработки адаптационных программ для школьников начальных классов, установление запрета на передачу в частную собственность земельных участков, зарезервированных для строительства дошкольных организаций. 

Кроме того, предлагается освобождение от обязательной отработки по итогам завершения обучения за счет госзаказа лиц, являющихся получателями государственного пособия и воспитывающих ребенка с инвалидностью, а также лиц, осуществлявших уход за лицом с инвалидностью первой группы. 

Также, в законопроекте предусмотрены нормы по ранжированию организаций высшего и (или) послевузовского образования.

В ходе работы над законопроектом внесены нормы по осуществлению единовременной выплаты победителям и призерам международных конкурсов научных проектов, а также педагогам, подготовившим их. Также установлена процедура согласования с ономастической комиссией присвоения и переименования наименований частным образовательным организациям в честь знаменитых личностей.

#мажилис #земля #детсады

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