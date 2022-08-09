Дерзай, молодежь!

Фермеры Северо-Казахстанской области опасаются остаться без земельных наделов, полученных десять лет назад
Как поддержать хлеборобов и спасти нынешний урожай пшеницы, ячменя и семян подсолнечника от возможного критического снижения цен на внешних рынках, обсудили в столице участники заседания «круглого стола», организованного Зерновым союзом РК
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