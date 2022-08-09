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Дерзай, молодежь!
Юлия Пулина

Социальные инициативы молодых людей и бизнес-проекты начинающих предпринимателей получат грантовую поддержку в области Улытау.

63 млн тенге выделено на поддержку социальных проектов молодежи, проживающей в двух областях – Карагандинской и Улытау, в рамках уникальной программы ZhasProject, реализуемой по заказу Министерства информации и общественного развития РК и НАО «Центр поддержки гражданских инициатив».

Это новые возможности для жителей городов и районов в возрасте от 18 до 28 лет. Малые гранты до одного миллиона тенге будут предоставлены для реализации проектов, направленных на поддержку уязвимых групп молодежи, решение социальных проблем населения, обучение и так далее. В 2022 году ZhasProject в пилотном режиме реализуется на территории Алматинской, Жетысуской, Карагандинской, Мангистауской, Туркестанской областей и облас­ти Улытау, сообщают авторы проекта. Данные регионы были определены на основе анализа распределения NEET и социально уязвимой молодежи.

Заявки можно подать до 10 августа 2022 года. А с 10 августа по 10 сентября будут приниматься заявки на конкурс «Лучший бизнес-проект» в Жезказгане. Он направлен на поддержку и стимулирование деятельности субъектов молодежного предпринимательства. Лучшие идеи получат гранты от акимата города. В текущем году выделено 10 млн 600 тыс. тенге.

Конкурс «Лучший бизнес-проект» реализуется с 2019 года. В 2021-м проекты представили 26 человек. 7 из них по итогам конкурса получили сертификаты на сумму от 500 тыс. тенге до 1 млн 400 тыс. Среди проектов-победителей – клининговый центр и комиссионный магазин, производство детской мебели и парного кобыльего молока, а также открытие мастерской по резке пенопласта с помощью цифрового программного управления.

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