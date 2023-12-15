Дети с инвалидностью смогут проходить реабилитацию дома

Общество
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Пилотный проект по реабилитации детей с инвалидностью в домашних условиях запущен в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минтруда РК

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Министерство труда и социальной защиты населения РК, Национальный научный центр развития сферы социальной защиты и общественный фонд «Қазақстан халқына» заключили меморандум о сотрудничестве по запуску пилотного проекта «QH Реабилитация детей с инвалидностью в домашних условиях» в 4 регионах страны.

«Проект актуален в контексте динамичного роста численности детей с инвалидностью, особенно с заболеваниями нервной системы и нарушениями опорно-двигательного аппарата. Он направлен на улучшение качества жизни детей с инвалидностью в домашних условиях и на повышение их реабилитационного потенциала», – обосновали в МТСЗН.

Пилотный проект охватит 4 региона: Абай, Кызылординскую, Павлодарскую области и город Шымкент.

Его реализуют филиалы Национального научного центра развития сферы социальной защиты, которые функционируют на базе учреждений, подведомственных местным исполнительным органам.

Как уточнили в Минтруда, в рамках 1-го этапа проекта в 4 филиалах уже открыты отделения для подбора технических средств реабилитации (ТСР), где будет проводиться обучение по их использованию, технике безопасности для детей с инвалидностью и их законных представителей. Демонстрационные залы представят различные модели ТСР.

«На 2-м этапе мультидисциплинарные команды филиалов будут проводить оценку функционального состояния и окружающей среды детей с инвалидностью, а также подбирать технические средства реабилитации на основе медико-социальных показаний и противопоказаний.

После обучения рекомендованные ТСР будут переданы в безвозмездную аренду детям для реабилитации в домашних условиях на период установленного курса», – рассказали в ведомстве.

#дети #общество #Минтруда #инвалиды #соцподдержка

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