Детские омбудсмены появятся во всех регионах Казахстана

Должность уполномоченного по правам ребенка вводится в регионах Казахстана. Теперь в каждой области будет свой уполномоченный, к которому за помощью могут обратиться как дети, так и родители, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

Уполномоченные по правам детей будут рассматривать обращения по нарушениям прав и законных интересов ребенка, жалобы на действия или бездействие со стороны местных исполнительных органов и других организаций. Также они будут участвовать в продвижении законопроектов по решению проблем в сфере охраны и защиты детства.

Вместе с тем уполномоченные по правам ребенка будут иметь беспрепятственный доступ в госорганы и организации образования, здравоохранения, культуры, спорта и социальной защиты населения.

Отметим, что уполномоченные по правам ребенка будут работать на общественных началах.

«По постановлению Правительства сейчас во всех областях и городах республиканского значения вводится эта должность. Региональные уполномоченные по правам ребенка назначаются акимами областей и городов республиканского значения. Основные критерии при отборе региональных уполномоченных по правам ребенка – это опыт работы кандидата в сфере детства, в неправительственных организациях или общественная деятельность. При назначении также учитывается, какой вклад внес претендент в защиту прав детей. Это должны быть уважаемые и признаваемые в регионе лица, имеющие опыт по защите прав детей, и лица со своей позицией», – отметила заместитель председателя Комитета по охране прав детей Министерства просвещения Элина Паули.

В семи регионах уже назначены уполномоченные по правам ребенка. Среди них – руководители неправительственных организаций, общественных объединений и адвокаты.