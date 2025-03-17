Детские травматологи-ортопеды провели уникальные операции в Алматы

Здравоохранение
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Венера Баталова
корреспондент

Впервые в Детской городской клинической больнице №2 г. Алматы были проведены высокотехнологичные реконструктивные операции при приобретенных и врожденных пороках тазобедренного сустава у детей, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: ДГКБ №2 г. Алматы

Специально для участия в мастер-классе был приглашен турецкий хирург, ортопед, доктор медицинских наук Шенол Бекмез из ведущей турецкой клиники. Он является одним из лучших специалистов в области ортопедической хирургии, известный своими достижениями на международном уровне. 

В рамках мастер-класса с участием ведущего ортопеда Турции четырем казахстанским детям была оказана высококвалифицированная помощь с проведением многоуровневых операций. Все оперативные вмешательства прошли успешно.

«Двенадцать казахстанских специалистов из нескольких регионов страны и нашего мегаполиса приняли участие в обучении современным методикам проведения реконструктивных операций, с целью повышения своей квалификации»,- отметил директор ДГКБ №2 Алматы Марат Рабандияров.

Родители 14-летнего подростка обратились в алматинскую детскую больницу №2 с жалобами на хромоту и болевые ощущения в области позвоночного ствола у их ребенка. Врачи диагностировали «эпифизеолиз головки бедренной кости» - это когда головка бедренной кости из-за нарушения питания начинает смещаться по зоне роста. Шейка бедренной кости уходит вперед и криво срастается. Было принято решение о выполнении совместно с  турецким коллегой операции Имхаузера, которая проводилась впервые в Казахстане.

«Был произведен безопасный вывих головки бедренной кости. Устранен костный выступ. И дальше выполнена центрация головки вертлужной впадины. Это модификация операции Иммхаузера: устраняется костный выступ, чтобы не было импичмента, то есть ограничения движений. Такие операции ранее не выполнялись в Казахстане. Освоим и будем дальше самостоятельно применять в практике», - рассказал заведующий отделением травматологии Ерлан Садырбалин.

Еще один ребенок 15 лет с таким же диагнозом был прооперирован аналогичным способом. У обоих детей появился незначительный болевой синдром и беспокоил в течение двух-трех месяцев. Дети решили не говорить об этом родителям. И когда обратились к специалистам, было уже поздно вправлять. Вправления на поздних сроках чреваты такими осложнениями, как асептический некроз головки бедренной кости. Поэтому специалисты зафиксировали головку бедренной кости в порочном положении винтом, чтобы она срослась. И далее готовили детей к операции.

По словам врача, как правило, дети с таким диагнозом поступают поздно, сразу не обращаются. И поступают на стадии, когда требуется большая хирургия. При своевременном обращении можно сделать маленькую операцию и через небольшой 2-х сантиметровый разрез зафиксировать кость винтом. Чтобы не упускать такие случаи, родители должны обращать внимание на то, что дети начинают прихрамывать, появляются болезненные ощущения в области позвоночного ствола.

Операция Имхаузера достаточно новая во всем мире. Сложность операции заключалась в том, что в данном случае смещение кости составляло более 40 градусов, поэтому ортопедам нужно было вывихнуть тазобедренный сустав без повреждения сосудов капсулы сустава, скорректировать деформацию и заново поставить на место, чтобы ничего не повредить. Для этой операции нужно, чтобы хирург был очень опытный. Новая техника позволяет минимизировать такие последствия, как ацептический некроз.

 «Не делать операцию нельзя, так как ребенок останется хромым на всю жизнь, а в ближайшие 10 лет возникнут ранний артроз, деформации и необходимость эндопротезирования. 90% заболеваний приводят к артрозу, если не лечить. Поэтому эту операцию нужно делать для того, чтобы исключить или отсрочить выполнение объемного  хирургического вмешательства по протезированию. Главная задача этой операции заключается в корректировке походки и деформации и в сохранении тазобедренного сустава», -  отметил Шенол Бекмез.

В результате этих операций купировался болевой синдром у пациентов, уйдет хромота и ограничение движения тазобедренного сустава, что впоследствии минимизирует риски инвалидизации и позволит более качественную жизнь.

#Алматы #операция #детская больница #травматологи

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