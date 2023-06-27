Детских домов стало меньше в Казахстане

В Казахстане за последние 10 лет количество детских домов и их воспитанников снизилось в 2 раза, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

Фото: пресс-служба Минпросвещения РК

По поручению главы государства детские дома трансформированы в центры поддержки детей.

Сейчас в Казахстане существуют 4 альтернативные формы семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: усыновление; опека (попечительство); патронат; приемная семья.

Более 3 тысяч детей воспитываются в 116 интернатных организациях. За последние 10 лет свою семью нашли более 7 тысяч детей.

«Сокращению детских домов способствовали результаты проводимой политики деинституционализации интернатных организаций, введение альтернативных форм семейного устройства, материальная поддержка семей, воспитывающих детей-сирот», – отметила председатель Комитета по охране прав детей Минпросвещения Насымжан Оспанова.

Правительство разработало законодательные нормы по внедрению института приемных профессиональных семей, что позволит охватить семейной заботой еще больше детей, подытожили в ведомстве.