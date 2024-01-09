Девочка родилась в поезде по дороге в Актобе

Общество
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

У пассажирки поезда по дороге в Актобе начались схватки. Благодаря усилиям проводницы на свет появилась девочка, сообщает Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как рассказали в АО «Пассажирские перевозки», молодая мама Айнагуль Тлеубергенова ехала со станции Тогыс в город Актобе на поезде N 33 сообщением «Алматы - Актобе». Работники поездной бригады сразу приняли необходимые меры, согласно инструкции проинформировали машиниста поезда и вызвали бригаду скорой медицинской помощи на ближайшую станцию Жем.

До приезда скорой помощи проводник поезда Галия Кабдрахманова оказала необходимую помощь роженице в вагоне и в 14:27 молодая мама благополучно родила девочку.

По прибытию на станцию Жем новорожденную девочку вместе с мамой приняли уже работники скорой помощи.

«Я боялась за ребенка, конечно, в первую очередь. Был сильный страх за него. Хочу выразить огромную благодарность всем сотрудникам поезда, что помогли мне в такой экстренной ситуации, не оставили одну. Теперь есть, что рассказывать дочери, когда она вырастет», — поделилась новоиспеченная мама Айнагуль Тлеубергенова.

Позже от мамы новорожденной малышки сотрудники "Пассажирских перевозок" узнали, что девочку назвали Маликой.

К слову, благодаря оперативности и помощи проводников в нестандартной ситуации, за последние 3 года в поездах АО «Пассажирские перевозки» на свет появилось уже 11 младенцев, добавили в пресс-службе.

#поезд #девочка #пассажиры #рождение

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