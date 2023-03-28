Девушек лёгкого поведения с сайта "Кыздар.нет" вычислили полицейские Туркестана

8 ночных бабочек привезли в пункт полиции и поставили на профилактический учёт.

Фото пресс-службы ДП Туркестанской области

Туркестанские полицейские сумели выйти на девушек легкого поведения, зарегистрированных на сайте интим-услуг "Кыздар.нет", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу регионального ДП.

Стражи порядка рассказали, что постоянно проводят оперативно-профилактические и рейдовые мероприятия по предупреждению и пресечению фактов, связанных с торговлей людьми, сексуальной и трудовой эксплуатацией.

«Так, ночью, во время рейдовых мероприятий, сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью ДП Туркестанской области на территории города Туркестан установили 8 девушек лёгкого поведения. Ими оказались жительницы Туркестанской, Жамбылской областей и г. Шымкент. которые, зарегистрировавшись на сайте "Кыздар.нет", оказывали интимные услуги», – рассказали в департаменте полиции.

Девушек лёгкого поведения доставили в пункт полиции и поставили на профилактический учёт.

Их привлекли к ответственности за "Приставание в общественных местах" и "Проживание в Республике Казахстан без регистрации либо без документов, удостоверяющих личность".

Напомним, в середине марта МВД РК сообщило о задержании преступной группы в составе 11 человек, которые посредством интернет-сайта "Kyzdar.Net" занимались онлайн-сводничеством. По данным главного полицейского ведомства страны, злоумышленники заработали на этом сайте порядка 8 млрд тенге.