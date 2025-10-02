В азербайджанском городе Гянджа на соревнованиях по плаванию спортсмены РК завоевали еще 5 медалей (3 серебра и 2 бронзы), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет по делам спорта и физической культуры

Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры

Призёры:

Тайисия Короткова (комплексное плавание, 200 м) – серебро

Маргарита Зайцева (на спине, 50 м) – серебро

Тайисия Короткова (баттерфляй, 50 м) – серебро

Алихан Куттымұрат (вольный стиль, 100 м) – бронза

Сборная Казахстана (эстафета 4×100 м, смешанный стиль) – бронза

Состав команды: Тайисия Короткова, Маргарита Раенко, Маргарита Зайцева, Ева Миленина.

А в городе Габала национальная сборная по стендовой стрельбе завоевала 4 бронзовые награды:

Лидия Башарова (скит, соло)

Ратмир Еникеев (скит, соло)

Наргиза Сарманова (трап, соло)

Богдан Конченко (трап, соло).

На этом соревнования по стендовой стрельбе завершились. Сегодня - состязания по плаванию. Кроме того, проходят четвертьфиналы по боксу, а также отборочные этапы по бадминтону и прыжкам на батуте.