Работу свинцовой шахты приостановили в Алматинской области

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Дана Аменова
Корреспондент

Такое решение связано с нарушением норм промышленной безопасности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на региональную прокуратуру.

Фото: avatar chandlervid85 на freepik

Как уточняется, после трагических событий, имевших место в Карагандинской и Павлодарской областях, в целях недопущения аналогичных фактов на территории области, прокуратура Алматинской области выявила нарушения норм промышленной безопасности при проведении горных работ в шахте свинцового месторождения «Туйык» в Кегенском районе.

 «В ходе обследования установлена деформация и повреждение укреплений сводов штольни, зависание кусков горной массы по кровле и бортам, а также отклонение от проектной документации и отсутствие паспортов крепежного материала и иной исполнительской документации. Выявленные нарушения создавали реальную угрозу обрушения, что могло повлечь необратимые последствия для жизни и здоровья 25 горняков», — проинформировали в надзорном органе.

В этой связи, при координации прокуратуры департаментом промышленной безопасности в отношении недропользователя возбуждено административное производство по 298 КоАПРК «Нарушение правил по безопасному ведению работ» и выдано предписание об устранении выявленных нарушений

Кроме того, решением СМЭС в целях избежания возможных негативных последствий деятельность шахты приостановлена до устранения выявленных нарушений.

Фото freepik.com

#прокуратура #Алматинская область #деятельность #шахта #приостановка #свинец

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