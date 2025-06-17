Действенная система защиты прав и безопасности женщин и детей

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Ерлан Карин, Государственный советник РК

Год назад, 16 июня 2024 года, вступил в силу закон об обеспечении прав женщин и безопасности детей, подписанный Президентом 15 апреля 2024 года. Глава государства с самого начала своего президентства последовательно проводит политику, нацеленную на защиту прав женщин и детей. ­Касым-Жомарт Токаев всегда подчеркивает, что бескомпромиссная борьба с бытовым насилием является его принципиальной позицией.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Благодаря принятию данного закона и реализуемым государством мерам в Казахстане сформированы одно из самых передовых законодательств и действенная система защиты прав женщин и детей.

В итоге значительно снизилось количество фактов семейно-бытового насилия. Так, например, с начала текущего года поступило на 20,5% меньше сообщений о бытовом насилии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Существенно снизилось количество тяжких и особо тяжких бытовых преступлений. По итогам пяти месяцев этого года зафиксировано снижение регистрации особо тяжких на 44% и тяжких преступлений в сфере семейно-бытовых отношений на 29%. Кроме того, по итогам пяти месяцев текущего года зафиксировано снижение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних на 21,3% и на 40,7% преступлений, связанных с педофилией.

В целом в результате прини­мае­мых государством организационных и правовых мер за пять лет вдвое сократилось количество преступлений, посягающих на права женщин.

Ужесточение наказаний и соз­дание механизмов профилактики принесли свои результаты.

В первую очередь значительно повысилась выявляемость правонарушений семейно-бытового характера. Благодаря новому механизму (без официальных заявлений) на основе данных региональных мобильных групп, сотрудников полиции, свидетелей, анализа социальных сетей и так далее за январь – май выявлено более 19 тыс. таких случаев.

Второе: повысилось количество выявленных фактов насилия, буллинга, сложного психоэмоционального состояния среди детей за счет размещения в школах страны QR-кода службы государственного контакт-центра «111». За пять месяцев этого года от детей поступило более 86 тыс. сообщений, в том чис­ле более 2 тыс. детей обратились за помощью по причине насилия, буллинга и сложных отношений с одноклассниками, родителями, психоэмоционального состояния, в 28 случаях был предотвращен суи­цид. Также все больше граждан страны обращаются за помощью в службу «111». Так, за пять месяцев поступило 62 тыс. звонков от взрослых по социальным вопросам, безопасности детей, психологической помощи и по фактам семейно-бытового насилия.

Третье: расширился охват оказания помощи семьям, женщинам и детям. На сегодняшний день открылось 20 центров психологической поддержки, в 112 районах и городах страны функционируют центры поддержки семьи. Только за первый квартал текущего года социальная, психологическая, юриди­ческая помощь оказана 34 тыс. семьям и гражданам, 2 тыс. семей находятся на сопровождении.

Четвертое: развивается новая форма профилактики – психологическая работа с агрессором. В этом году в отношении 52 дебоширов судами назначено обязательное прохождение в органах здравоохранения психологи­ческой помощи.

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