Сотрудничество и взаимопонимание между цивилизациями – важнейшее условие для построения безопасного мира

фото Игоря Бургандинова

Прошедший в Астане VIII Съезд лидеров мировых и традиционных религий вновь подтвердил статус казахстанской столицы как центра глобального диалога цивилизаций, показав, что даже в мире, раздираемом противоречиями и конфликтами, есть понимание важности сотрудничества и готовность к совместному поиску путей выхода из кризиса.

«Роль нынешнего Съезда лидеров мировых и традиционных религий можно назвать исключительной. Вас можно назвать посланниками мира, действующими под знаменем гуманизма. Объединенные общими интересами, вы стремитесь направить человечество на достижение благих целей. Выражаю вам за это искреннюю признательность, – сказал Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на форуме. – Уверен, религиозные лидеры сделают все возможное, чтобы предотвратить скатывание мира в пучину хаоса, напомнив многим политикам о здравом смысле, доброй воле и нравственной ответственности».

Тема форума «Синергия во имя будущего» нашла отклик у всех делегатов нынешнего конгресса, показав готовность религиозных лидеров объединить усилия ради общих интересов и стать активными участниками процесса построения справедливого и бе­зопасного мира.

Конгресс, созданный по инициативе ­Казахстана 22 года назад, продолжает вносить вклад в более глубокое понимание роли религий в решении социальных, политических, технологических вызовов и продвижении целей устойчивого развития. На полях мероприятия прошла специальная сессия Альянса цивилизаций ООН по защите религиозных объектов. В ходе пленарных и секционных заседаний делегаты обсудили вопросы, касающиеся роли религии в консолидации человечест­ва и ее миротворческого потенциала, говорили о духовности в эпоху цифровой реальности и искусственного интеллекта.

Обстоятельные дискуссии увенчались принятием итоговой Астанинской декларации мира-2025, в которой, помимо общих подходов участников к оценке рассмотренных проблем, обозначены также конкретные действия и рекомендации по обсужденным вопросам. В частности, предложено рассмот­реть возможность разработки свода универсальных принципов ответственного использования искусственного интеллекта с точки зрения духовно-нравственных ценностей.

Этот пункт декларации – фактически первый шаг к реализации озвученной Президентом Касым-Жомартом Токаевым инициативы о создании Межрелигиоз­ной комиссии по этике развития искусственного интеллекта и разработке свода универсальных принципов ответственного использования нейросетей и других прорывных технологий, которые бы основывались на уважении к человеческому достоинству и правам, недопустимости дискриминации.

Словом, новая встреча в Астане продемонстрировала высокий потенциал духовной дипломатии, который необходимо активнее использовать для решения актуальных проблем современности.

Особенность площадки съезда заключается также в том, что это не теологический форум и не мероприятие исключительно для представителей духовенства. В его работу вовлекаются как религиозные, так и политические лидеры, как священнослужители различных религий, так и светские эксперты, политики, ученые, общественные деятели.

Выстраиванию такой многоуровневой коммуникации Казахстан как организатор конгресса уделяет особое внимание, поскольку это позволяет доносить позицию духовных лидеров до обществ и людей, от которых зависит принятие государственных решений. Поэтому, в частности, декларации съездов распространяются как официальные документы Организации Объединенных Наций.

Ученые и эксперты, со своей стороны, принимая участие в обсуждениях, могут представить эмпирические основания для выработки этических и практических решений вместе с духовными лидерами. Результатом такой интеграции научного подхода в духовную дипломатию стала впервые проведенная на полях VIII съезда экспертная сессия «Межкультурный и межрелигиозный диалог сегодня».

– В последние годы в академической и политической среде получила развитие концепция постсекуляризма, которая подчеркивает возросшее влияние религии на социально-политические процессы, – отметил уполномоченный по продвижению целей и задач съезда, известный казахстанский дипломат Булат Сарсенбаев. – Активно обсуждаются такие понятия, как полити­ческая религия и гражданская религия, что подтверждает необходимость эффективного и взвешенного понимания потенциала религиозной дипломатии. В этом контексте интеграция научного подхода в религиозную дипломатию является не просто полезной – она необходима. Укреп­ление сотрудничества с академи­ческими центрами помогает нам выстроить диалог, который будет уважать религиозные ценности, оставаясь при этом твердо основанным на научных доказательствах. Такая синергия сделает нашу духовную дипломатию более действенной и будет способствовать построению более мирного, справедливого и устойчивого мира.

Генеральный секретарь Академии исламских исследований при Университете аль-Азхар Мухаммед Абду Даим Аль-Жинди также отметил: чтобы построить справедливый и безопасный мир, необходим диа­лог, и съезды в Астане дают уникальную возможность для того, чтобы выстраивать его на самых разных уровнях, укрепляя взаи­мопонимание, противостоя невежеству и экстремизму мудростью и терпимостью.

– Диалог – это неизбежная необходимость и средство, без которого невозможно достичь понимания и мирного сосуществования. Настало время, чтобы весь мир объявил, что культурно-религиозный диалог – это новый устав человечества, – подчеркнул представитель аль-Азхара.

Заведующий отделом философии Института научной информации по общест­венным наукам Российской академии наук Сергей Мельник поделился своей оригинальной классификацией типов религиозного диалога, которых он выделил четыре вида – полемический, познавательный, миротворческий и партнерский. Съезд лидеров мировых и традиционных религий, по его мнению, относится к категории высокоуровневого миротворческого, дипломатического межрелигиозного диалога.

– Важную роль в диалоге на высоком уровне играют обращения религиозных лидеров, демонстрация их дружественных отношений, согласованная общественная позиция по актуальным проблемам совре­менности. Сам факт встречи религиозных лидеров и публичное выражение ими общей позиции имеет большое символическое значение, – подчеркнул спикер. – Диалог между религиозными лидерами крайне важен, так как служит наглядным примером того, что совместное стремление к миру, дружбе и уважению, равно как и конструктивное сотрудничество ради общего блага, не только возможны, но и являются нормой в современном мире. Если рассматривать саммиты религиозных лидеров как определенный социальный ритуал и акцентировать их символи­ческое значение, необходимо использовать специальные подходы для повышения их эффективности.

Директор Центра религиоведения Института философии, политологии и религио­ведения КН МНВО РК ­Бакытжан Сатершинов обратил внимание, что в условиях кризисов религия может и должна быть не фактором разделения, а источником объединения и надеждой для человечества.

Но чтобы она выполняла свою миро­творческую миссию, подчеркнул эксперт, необходимы целенаправленные действия по развитию межрелигиозного диалога, конструктивному использованию авторитета духовных лидеров, усилению просве­тительской и образовательной работы, а также консолидации усилий различных религиозных общин по оказанию практической помощи людям в кризисы (гуманитарная помощь, поддержка в периоды ЧС).

Советник председателя правления Maqsut Narikbayev University по международным связям и инициативам Мирас Жиенбаев сделал акцент на проводимой Казахстаном политике, следствием которой стало, в частности, проведение в Астане Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

Казахстан, как четко заявлено в Конституции РК, светское государство, но обеспечивающее гражданам «свободу совести» и выстраивающее внешнюю политику, в которой межрелигиозный диалог используется как реальная дипломатия, а не формальные представления. Это, подчеркнул спикер, демонстрирует, что государство выступает беспристрастным арбитром между конфессиями, а не «покровителем» какой-либо из них.

Духовная дипломатия Казахстана как часть многовекторной внешней политики страны в целом отличается транснациональным подходом, а не концентрируется на внутренних делах: Астана приглашает собраться под одной крышей всех – ­Ватикан, аль-Азхар, главных раввинов Израиля, православных иерархов, буддистов, даосов и других, что значительно расширяет круг вопросов, которые можно обсуждать в таком формате.

Кроме того, как подчеркнул Мирас ­Жиенбаев, крайне важно, что Казахстан последователен в своих действиях, съезды проводятся регулярно, обеспечивается преемственность проводимой в течение многих лет работы. Таким образом диалог продолжается и укрепляется, превращая духовную дипломатию не в разовое средство кризисного регулирования, а в институт мировой политики.

– Такая календарная дисциплина ­превращает мягкую силу в структурное влияние, – подчеркнул спикер.

Президент Международного исламского университета Исламабада Саад Аль-Ахмед также подчеркнул, что инициированный в 2003 году Казахстаном съезд и вся работа, которая была проделана в его рамках за прошедшие годы, сделали данный конгресс значимым фактором для установления мира, взаимопонимания между религиями и центром диалога между цивилизациями.

– Реализуя эту инициативу, Казахстан на практике показывает, что межрелигиозный, межцивилизационный диалог возможен и необходим. Съезд – это и есть та самая духовная дипломатия, о которой мы говорим, и она должна работать на выработку практических решений, на реализацию целей устойчивого развития, – отметил основатель и директор Оксфордского центра исламских исследований Фархад Ахмад Низами.

Экспертный диалог под эгидой Съезда лидеров мировых и традиционных религий будет продолжаться, чтобы обеспечить большую эффективность духовной дипломатии и достичь целей, поставленных в рамках деятельности конгресса.