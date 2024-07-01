Дильназ Ахмадиева посвятила песню памяти Салтанат Нукеновой

Музыка, Lifestyle
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Дана Аменова
Корреспондент

Певица рассказала о новом треке в соцсетях, сообщает Kazpravda.kz 

Душещипательная композиция, написанная Арланом Кабидоллаевым, впечатлила меломанов с первых нот. В ней артистка поет о том, что прошлое невозможно вернуть и как бывает тяжело пережить боль от потери родных людей.

«Об этой страшной трагедии я узнала вместе со всей страной, вместе со всем миром. Вместе плакала, не спала, переживала и молилась. Но все, что лично я могла сделать, – это записать песню и посвятить ее Салтанат! Айтбек, огромная вам благодарность за всё. Я не представляю себе даже, как сложно вашей семье. Здоровья вам всем и сил. Надеюсь, песня найдет свой отклик в сердцах людей», – прокомментировала Дильназ Ахмадиева.

Под видео с постом артистки поклонники оставили большое количество лайков и комментариев.

«Браво, Дильназ! Какая трогательная песня и шикарное исполнение на казахском языке! Максим Фадеев посвятил песню Салтанат, и она прекрасна, как всё ,что творит Макс. Но когда песня в честь Салты на родном языке - это будто донору нашли кровь его группы, все пазлы сходятся. Даже погоревать под родной язык - это ближе, как свой ДНК», Какой голос, прямо хочется слушать все время», – пишут фолловеры.

Кроме того, слова признательности знаменитости в соцсетях также написали родственники Салтанат – Самал Нукенова и Айтбек Амангельды.

Также, недавно известный российский композитор и продюсер Максим Фадеев анонсировал в соцсетях выход новой песни SALTA.

#память #песня #Салтанат Нукенова #Дильназ Ахмадиева

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