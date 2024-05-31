Казахстанские меломаны поблагодарили Максима Фадеева за песню SALTA

Фото из соцсетей

Недавно известный российский композитор и продюсер Максим Фадеев анонсировал выход нового трека в соцсетях.

«Наверняка, вы зададите вопрос: почему я написал именно эту песню и посвятил ее конкретному человеку? Ситуация, которая произошла в Казахстане с убийством этой девушки по имени Салта, глубоко меня шокировала. Я просто не имел права пройти мимо. Решил, что она должна жить дальше - хоть и в музыке. Эта мелодия - для нее. Чтобы больше никто не мог ее тронуть...» Пусть эта песня напомнит всем нам о ценности человеческой жизни», – написал мэтр российского шоу-бизнеса.

Подписчики оставили тысячи лайков со словами признательности под постом. В комментариях слова благодарности написали неравнодушные казахстанцы, в том числе и брат погибшей девушки Айтбек Амангельды.

«Спасибо за сопереживание, мы так долго ждали возмездия. На сердце до сих пор недовыплаканная печаль за ее судьбу, за других, как она. С первых услышанных звуков песни слезы, как молитва из глубины души», «Салту не вернуть, но она есть в песне», «Это огромная поддержка для семьи Нукеновых, тонкая душа Максима не могла не отреагировать на такую боль... Максим, спасибо Вам! Родным Салтанат душевного равновесия! Салте - светлая память», – пишут поклонники творчества Максима Фадеева.

Послушать новый трек можно на этой ссылке.

Ранее Максим Фадеев опубликовал в соцсетях фрагмент песни SALTA, посвященной памяти погибшей Салтанат Нукеновой.