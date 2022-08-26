Фото: dimashnews.com
Культура , Музыка
Zhalyn: Димаш Кудайберген представит зажигательный клип

Сегодня, 26 августа, в 18:00 по времени Нур-Султана всемирно известный казахстанский певец Димаш Кудайберген презентует музыкальное видео на новую песню Zhalyn («Пламя»). О том, как создавалась композиция, рассказали ее авторы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на DimashNews.

Яркая и динамичная песня на казахском языке Zhalyn была написана казахстанским композитором Едильжаном Габбасовым в соавторстве с Димашем Кудайбергеном.

Едильжан поделился, что вдохновение на создание этой композиции у него появилось во время знакомства с исполнителем:  «Zhalyn я сочинил, когда встретился с Димашем еще в 2020 году. Написав мелодию куплета, я показал отрывок песни Димашу, после чего он уже сочинил к ней припев. Таким образом, в нашем творческом тандеме и родилась эта композиция. Думаю, всем слушателям понравится это произведение, а мы будем и дальше дарить им много качественных работ».

Также Едильжан рассказал, что в этой песне хотел выразить что-то родное, казахское, и в то же время придать мелодии современное звучание: «В детстве я много слушал Стиви Уандера, Майкла Джексона и другую качественную музыку. Часто это служит моим главным источником вдохновения во время создания собственных композиций. Песня Zhalyn состоит из трех частей, и вторая мне нравится больше всего, потому что в ней есть казахский дух».

Текст композиции написал продюсер телеканала EL ARNA, талантливый поэт Нуржан Асхатулы. Нуржан поделился, что основной темой песни является любовь.

Тематику Zhalyn выбирал сам Димаш, объяснив, какой она должна быть. Таким образом, слушая мелодию снова и снова, опираясь на основную тему песни, Нуржан и написал текст.

Поэт поделился основными мыслями, которые хотел выразить в композиции: «Меняться ради кого-то равносильно потере себя. Если вы изменили себя, то больше не являетесь собой. Вы отворачиваетесь от своей природы, становитесь абсолютно другим человеком. Вот почему я считаю, что мы должны пытаться понимать и принимать любого человека, как бы сильно он от нас не отличался. В этом и заключается главная мысль песни».

Клип к зажигательной композиции был снят казахстанским режиссером Шынгысханом Тажикеевым в жанре MOOD VIDEO. 

Режиссер поделился, что данное музыкальное видео стало экспериментом как для него, так и для самого исполнителя. Во время создания раскадровки клипа не было прописано сценария с заложенной в него историей.

«Цель съемки MOOD VIDEO – показать исполнителя с новой стороны с помощью динамичной монтажной нарезки, а также использования специального лазера и других осветительных приборов без внедрения определенной концепции. На площадке Димаш создавал невероятную атмосферу своей энергетикой, что позволило всей команде провести съемки на позитивной ноте», – поделился Шынгысхан Тажикеев. 

Напомним, 23 сентября 2022 года на Центральном стадионе Алматы пройдет концерт Димаша Stranger.

 

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