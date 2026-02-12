Димаш выпустил новую авторскую песню «Ғашықтық»

Звезды,Lifestyle
2
Дана Аменова
специальный корреспондент

Клип снимали в концепции минимализма

Фото: Dimashnews.com

Вчера в благодарность своим поклонникам, которые горячо поддержали его продюсерский проект Voice Beyond Horizon, Димаш Кудайберген представил премьеру новой композиции «Ғашықтық». Mood-видео на новую песню вышло на YouTube канале артиста, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Dimashnews.com

«Когда Димаш дал мне в первый раз послушать новый трек, я почувствовал, что музыка просто наполнена поэзией, она пропитана прекрасными словами, которые в сочетании с космическим голосом Димаша звучат по-особенному.Ғашықтық – это состояние сильной, глубокой любви к кому-то. Когда человек не просто нравится, а занимает твои мысли, чувства и внутренний мир. Это сочетание сильного притяжения, эмоциональной привязанности, желания быть рядом, внутреннего волнения и вдохновения.Димаш отразил эти чувства в каждом слове и каждой ноте», – поделился с редакцией DimashNews режиссер видео Галым Асылов.

Клип снимали в концепции минимализма, чтобы ничто не отвлекало зрителя от главного – от Димаша за роялем. В окружении 40 музыкантов, создающих особую магию, главный герой, полностью погруженный в свои чувства, рассказывает историю любви…

«Дорогие друзья! Я хочу выразить вам свою безграничную любовь и благодарность за вашу поддержку не словами, а песней. Представляю моё авторское произведение под названием «Влюблённость» (Ғашықтық) на моём YouTube-канале. 12 февраля второй эпизод нашего шоу «Voice Beyond Horizon» будет показан на телеканале Hunan TV. Первый эпизод уже размещен на моем YouTube-канале. Пусть в стране будет благополучие и благоденствие! Обнимаю вас!», – обратился Димаш к поклонникам, представляя свою новую работу.

Композитор: Димаш Кудайберген

Автор слов: Димаш Кудайберген

Аранжировка: Едилжан Габбасов

Сведение: Ерлан Бекчурин

Режиссер: Галым Асылов. 

#проект #песня #клип #Димаш #Voice Beyond Horizon #«Ғашықтық»

Популярное

Все
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Госслужащие не причастны к подготовке фиктивных документов
Строится новая взлетно-посадочная полоса
О газе, тарифах и социальной справедливости
Задачи, поставленные Президентом, требуют оперативного и эффективного решения
В «Алтын-Эмеле» посчитали краснокнижных животных
Тюлькубас – сердце экотуризма
Ураган прошелся по Конаеву
Шайдоров – в пятерке, Колмаков – в финале
Спецназ Казахстана победил на UAE SWAT CHALLENGE - 2026
Впереди – референдум
Школьника пригласили на стажировку в IT-компанию
Таласбек Канафин назначен вице-министром сельского хозяйства РК
Местный бизнес помогает городу
Указ Президента Республики Казахстан
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Акимат заплатит за упавшее дерево
Запущена установка Hitachi
Безопасность, качество, компетентность
Образовательный контент в системе национальных приоритетов
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Самая большая ценность
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
В Казахстане начнут производить алюминиевые колесные диски
Любовь в ритме мегаполиса: новая казахстанская мелодрама ломает стереотипы о романтическом кино
В заказчиках недостатка нет
Реализация поручений Президента: новая генерация и инвестиции меняют энергосистему Казахстана
Из Казахстана в Китай прибыло около 2000 тонн льняных семян
Казахстанцы завоевали три медали на турнире по таеквондо в ОАЭ
Подписан меморандум о создании нового производства
Астау из Кокшетау: традиции в каждой детали
Для водных ресурсов предусмотрят аудит
От водородной энергетики до умных сетей
От стихийной торговли – к уличным стандартам
Ерлан Утегенов назначен заместителем Генпрокурора РК
Расширение гарантий прав и свобод человека обсудили в КазНУ в рамках новой Конституции
Даже затяжные конфликты можно урегулировать посредством диалога: Касым-Жомарт Токаев
Глава партии Respublica предложил вынести на референдум проект новой Конституции
О больших запасах минерального сырья у Казахстана заявил Кошербаев в Вашингтоне
Казахстан получил право проведения X зимних Азиатских игр 2029 года
Будет построена объездная дорога
Сюрприз на церемонии присяги
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Какие изменения ждут Атырау?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
Притяжение Земли
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
Современный лимонарий запущен в Алматинской области
Закон Республики Казахстан О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан

Читайте также

Голос Шелкового пути: монгольская звезда Мишель Джозеф запе…
Власти Бразилии ждут 65 млн туристов на Карнавал - 2026
Маск, Безос и Гейтс возглавили топ величайших инноваторов С…
Jeddah Tower в Саудовской Аравии достигла высоты 90-го этажа

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]