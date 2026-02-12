Фото: Dimashnews.com

Вчера в благодарность своим поклонникам, которые горячо поддержали его продюсерский проект Voice Beyond Horizon, Димаш Кудайберген представил премьеру новой композиции «Ғашықтық». Mood-видео на новую песню вышло на YouTube канале артиста, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Dimashnews.com

«Когда Димаш дал мне в первый раз послушать новый трек, я почувствовал, что музыка просто наполнена поэзией, она пропитана прекрасными словами, которые в сочетании с космическим голосом Димаша звучат по-особенному.Ғашықтық – это состояние сильной, глубокой любви к кому-то. Когда человек не просто нравится, а занимает твои мысли, чувства и внутренний мир. Это сочетание сильного притяжения, эмоциональной привязанности, желания быть рядом, внутреннего волнения и вдохновения.Димаш отразил эти чувства в каждом слове и каждой ноте», – поделился с редакцией DimashNews режиссер видео Галым Асылов.

Клип снимали в концепции минимализма, чтобы ничто не отвлекало зрителя от главного – от Димаша за роялем. В окружении 40 музыкантов, создающих особую магию, главный герой, полностью погруженный в свои чувства, рассказывает историю любви…

«Дорогие друзья! Я хочу выразить вам свою безграничную любовь и благодарность за вашу поддержку не словами, а песней. Представляю моё авторское произведение под названием «Влюблённость» (Ғашықтық) на моём YouTube-канале. 12 февраля второй эпизод нашего шоу «Voice Beyond Horizon» будет показан на телеканале Hunan TV. Первый эпизод уже размещен на моем YouTube-канале. Пусть в стране будет благополучие и благоденствие! Обнимаю вас!», – обратился Димаш к поклонникам, представляя свою новую работу.

Композитор: Димаш Кудайберген

Автор слов: Димаш Кудайберген

Аранжировка: Едилжан Габбасов

Сведение: Ерлан Бекчурин

Режиссер: Галым Асылов.