Димаш Кудайберген выступил с обращением к родителям и педагогам

Скриншот видео police__astana

Он отметил, что чаще всего, когда люди слышат о торговле людьми, об эксплуатации, воображение рисует детей из неблагополучных семей, беспризорников, живущих на улице.

«Однако сегодня торговля детьми может принимать самые разные формы. Многие из нас проводят все больше и больше времени в Интернете. Некоторые преступники пытаются вербовать детей через социальные сети или игровые платформы. Учитывая это, возникает вопрос: что мы, взрослые, можем сделать, чтобы предотвратить торговлю детьми в цифровом пространстве? Поговорите со своими детьми о рисках, связанных с общением с незнакомцами в цифровом мире», – призвал Димаш.

Звезда подчеркнул важность того, чтобы дети не делали фото и видео и не делились ими с незнакомцами.

«Торговцы могут использовать их для сохранения контроля над жертвами, угрожая распространить их. И самое главное – установите доверительные отношения со своими детьми. Установление доверия необходимо для того, чтобы ребенок всегда мог обратиться к вам с вопросом или за поддержкой», – подчеркнул певец и посол доброй воли.

Напомним, в феврале Димаш Кудайберген был назначен послом доброй воли Международной организации по миграции в Казахстане и Азии.

В 2013 году Генеральной Ассамблеей ООН был учрежден Всемирный день борьбы с торговлей людьми, который отмечается в системе международных дней ООН 30 июля. Его основная задача – повышение осведомленности о положении жертв торговли людьми, поощрение и защита их прав.

В этом году ООН определена тема «Не забыть ни про одного ребенка, который нуждается в помощи в борьбе с торговлей людьми».

Полицейские напоминают, чтобы не стать жертвой преступления:

- не доверяйте никому свои документы;

- оставляйте копии своих документов и информацию о Вашем местонахождении своим близким;

- избегайте соблазнительных предложений о работе, учебе или браке за границей, проверяйте информацию о принимающей стороне через надежные источники;

- все подписываемые документы, связанные с выездом, тщательно изучайте;

- уточняйте контактные данные дипломатического представительства РК в стране, в которую направляетесь.

Если вы столкнулись с подобной ситуацией, сообщите по номеру 102 или на телефон доверия «116 16».

5 июля в РК был подписан закон о противодействии торговле людьми. Какие нормы содержит новый закон, рассказали в МВД.