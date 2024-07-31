Димаш Кудайберген выступил с обращением к родителям и педагогам

В качестве посла доброй воли Международной организации по миграции казахстанский певец Димаш Кудайберген сделал заявление, передает корреспондент Kazpravda.kz
Он отметил, что чаще всего, когда люди слышат о торговле людьми, об эксплуатации, воображение рисует детей из неблагополучных семей, беспризорников, живущих на улице.
«Однако сегодня торговля детьми может принимать самые разные формы. Многие из нас проводят все больше и больше времени в Интернете. Некоторые преступники пытаются вербовать детей через социальные сети или игровые платформы. Учитывая это, возникает вопрос: что мы, взрослые, можем сделать, чтобы предотвратить торговлю детьми в цифровом пространстве? Поговорите со своими детьми о рисках, связанных с общением с незнакомцами в цифровом мире», – призвал Димаш.
Звезда подчеркнул важность того, чтобы дети не делали фото и видео и не делились ими с незнакомцами.
«Торговцы могут использовать их для сохранения контроля над жертвами, угрожая распространить их. И самое главное – установите доверительные отношения со своими детьми. Установление доверия необходимо для того, чтобы ребенок всегда мог обратиться к вам с вопросом или за поддержкой», – подчеркнул певец и посол доброй воли.
Напомним, в феврале Димаш Кудайберген был назначен послом доброй воли Международной организации по миграции в Казахстане и Азии.
В 2013 году Генеральной Ассамблеей ООН был учрежден Всемирный день борьбы с торговлей людьми, который отмечается в системе международных дней ООН 30 июля. Его основная задача – повышение осведомленности о положении жертв торговли людьми, поощрение и защита их прав.
В этом году ООН определена тема «Не забыть ни про одного ребенка, который нуждается в помощи в борьбе с торговлей людьми».
Полицейские напоминают, чтобы не стать жертвой преступления:
- не доверяйте никому свои документы;
- оставляйте копии своих документов и информацию о Вашем местонахождении своим близким;
- избегайте соблазнительных предложений о работе, учебе или браке за границей, проверяйте информацию о принимающей стороне через надежные источники;
- все подписываемые документы, связанные с выездом, тщательно изучайте;
- уточняйте контактные данные дипломатического представительства РК в стране, в которую направляетесь.
Если вы столкнулись с подобной ситуацией, сообщите по номеру 102 или на телефон доверия «116 16».
5 июля в РК был подписан закон о противодействии торговле людьми. Какие нормы содержит новый закон, рассказали в МВД.