Динара Щеглова назначена вице-министром науки и высшего образования РК

С 2020 года она была вице-министром индустрии и инфраструктурного развития

Фото: пресс-служба правительства РК

Постановлением правительства Республики Казахстан Щеглова Динара Ринатовна назначена на должность вице-министра науки и высшего образования. Об этом сообщила пресс-служба главы Кабмина РК, передает Kazpravda.kz.

Динара Щеглова родилась в 1982 году в Семее. Окончила Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, Казахский университет экономики, финансов и международной торговли.

В 2004-2006 гг. – главный специалист отдела Агентства РК по информатизации и связи.

В разные годы трудилась в коммерческих структурах.

В 2011-2018 гг. – главный менеджер, директор департамента, управляющий директор, советник председателя, заместитель председателя АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде».

2018-2019 гг. – вице-министр информации и коммуникаций РК.

2019-2020 гг. – советник премьер-министра РК.

С 2020 года по настоящее время – вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК.