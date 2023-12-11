Дипломатический турнир по мини-футболу состоялся в Алматы

Турнир прошел 9 декабря по инициативе представительства МИД РК в г. Алматы и был приурочен ко Дню Независимости, передает Kazpravda.kz

Соревнования прошли на арене футзального клуба «Кайрат».

Участие в турнире приняли девять команд, в числе которых дипломаты Генеральных консульств стран Европейского Союза (Франция, Венгрия), Азербайджана, Китая, Кореи, Кыргызстана, России, Таджикистана, Турции, Туркменистана, США, Узбекистана, а также сборные ООН и Дипломатического клуба Алматы.

С приветственной речью выступил руководитель представительства министерства иностранных дел РК Б. Булегенов и главы иностранных дипломатических представительств, аккредитованные в южной столице.

Поболеть за свои команды пришли сотрудники и члены семей дипломатических миссий.

В ходе жаркой борьбы за призовые места игроки показали прекрасную командную сплоченность, профессионализм и бойцовский дух. В завершении футбольного турнира всем командам были вручены призы, памятные кубки и грамоты.

Дипломатический корпус объединяла дружба и атмосфера спортивного праздника.По итогам соревнований первое место заняла команда генерального консульства Российской Федерации, 2 место – за командой представительства МИД РК в городе Алматы. Тройку сильнейших замкнула команда генерального консульства Республики Кореи.

Стоит напомнить, что первый футбольный турнир между командами МИД Республики Казахстан и дипкорпусом состоялся в 1995 году по инициативе Касым-Жомарта Токаева, тогда - министра иностранных дел РК (на снимке).