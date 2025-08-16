В Казахстанском институте стратегических исследований при Президенте РК прошла презентация коллективной монографии «Дипломатия Президента Токаева». Под обложкой книги собраны аналитические статьи ведущих экспертов в сфере международных отношений и глобальной экономики, посвященные внешнеполитической деятельности Главы государства.

– Дипломатия Президента Токаева – это не просто внешнеполитический курс. Это целостное стратегическое видение, укрепляющее позиции Казах­стана на международной арене и отражающее зрелость нашего государства как ответственного партнера в глобальных процессах, – подчеркнула заместитель директора КИСИ Алуа Жолдыбалина, презентуя книгу.

В числе авторов монографии – специальный представитель Президента РК по Афганистану, ранее занимавший пост директора КИСИ Еркин Тукумов, научные сотрудники КИСИ Санат Кушкумбаев, Булат Ауелбаев, Ербулат Сейлханов, Даурен Абен и Асель Абен.

В своих исследованиях и обзорах авторы сосредоточились на фундаментальных принципах дипломатии Касым-Жомарта Токаева как Главы государства, вопросах стратегической адаптации внешней политики страны к стремительно меняющимся реалиям мировой политики. Эксперты также затронули взаи­мосвязи между внутренними политическими реформами и внешнеполитическим вектором страны, что позволяет увидеть дипломатическую стратегию Токаева в более широком и многомерном контексте. Отдельное внимание уделено международным геополитическим кризисам, климатическим угрозам и другим вызовам.

Как отметил Еркин Тукумов, деятельность Касым-Жомарта Токаева как дипломата хорошо известна, и даже он сам написал о своем опыте и работе не один труд. Но в то же время период его президентства, с 2019 года и по настоящий момент, не был достаточным образом изучен и проанализирован, хотя эти несколько лет вобрали в себя множество событий исторической важности. Заполнить данную лакуну и призвана новая коллективная монография КИСИ.

– Таких работ должно быть много, в экспертном и общественном поле необходимо представить максимально широкую экспертизу, интерпретацию фактов с различных точек зрения, чтобы формировалась целостная картина происходящих у нас процессов и участия страны в международных делах. Это, прямо скажем, очень непростой период в жизни Казахстана, когда закладывается фундамент для будущих десятилетий, поэтому он должен быть надлежащим образом изучен, – подчеркнул Еркин Тукумов, призвав коллег из других «мозговых центров» и институтов внести свой вклад в соответствующую работу.

Он также обратил внимание на важность скорейшего перевода труда на английский язык, поскольку данные, аналитика, содержащиеся в книге, могут быть очень полезными для представления принципов и логики дипломатии Президента Токаева в мировом экспертном сообществе, для верного понимания и большей узнаваемости нашей страны и ее внешней политики среди зарубежных партнеров, продвижения национальных интересов.

Поддерживая эту мысль, ученый секретарь КИСИ и модератор презентации Айгуль Кошербаева подчеркнула, что действительно: монография дает понять, как внешнеполитичес­кие инициативы Казахстана и Президента Токаева формируют образ нашей страны как ответственного, стабильного, конструктивного регионального актора.

– То, что выпало на период президентства Токаева, можно без преувеличения назвать «идеаль­ным штормом», – отметил, в свою очередь, главный научный сотрудник КИСИ Санат Кушкумбаев. – Давайте вспомним, с чем нам всем пришлось столк­нуться за эти шесть с лишним лет. Взрывы в Арыси, серия техногенных и экологических происшествий и катастроф... Один январь 2022 года чего стоит. Пандемия, война на Южном Кавказе, приход к власти талибов в Афганистане, конфликт России и Украины, который видоизменил геополитику и систему безопасности в Евразии. Череда постоянных внутренних и внешних вызовов, на которые нужно было реагировать и отвечать в режиме реального времени. Внешняя политика и дипломатия тесно взаимосвязаны с общенациональной стратегией. В книге мы постарались показать, как внутренняя и внешняя повестка влияют друг на друга, – отметил он.

Большое внимание в моно­графии уделено участию Казахстана в международных организациях. Как подчеркнул Санат Кушкумбаев, наша страна правомерно позиционирует себя как средняя держава, и для таких государств многосторонние площадки являются эффективным инструментом реализации внешней политики, защиты и продвижения национальных интересов. Казахстан с первых лет обретения независимости делал ставку на мультилатерализм, многосторонность.

Касым-Жомарт Токаев, став Президентом, не просто продолжил этот курс, но и привнес в него новые смыслы и уровни.

В целом, по мнению главного научного сотрудника КИСИ, дипломатия Токаева – это результат не только президентского опыта, но и уникального бэкграунда, и показать personal touch дейст­вующего Президента во внешней политике Казахстана также было одной из задач книги.

Презентация прошла в формате открытого обсуждения с участием руководства и экспертов КИСИ, представителей Министерства иностранных дел, ведущих университетов, аналитических центров и общественных организаций.

Участники отметили актуальность и практическую ценность монографии для экспертного, академического и дипломатического сообществ. Издание представляет собой не только теоретическое осмысление внешней политики Казахстана, но и практическое руководство, демонстрирующее подходы страны к разрешению международных конфликтов, посредничеству и развитию диалога.

– Важно и более чем логично, что именно такая структура, как КИСИ, выпускает в свет подобные обстоятельные труды, посвященные внешней политике современного Казахстана. Эта монография – глубокое погружение в контекст, она дает понимание, почему в тот или иной момент принимались те или иные решения, объясняет конкретные шаги и заявления Президента, показывает, почему внешнеполитические инициативы Казахстана имеют сегодня глобальное значение, почему мы позиционируемся как средняя держава, – отметила директор Института общественной политики партии «Amanat» Мадина Нургалиева.

По ее мнению, такая работа будет полезна и интересна не только политологам и экспертам, специализирующимся на внешнеполитической повестке, но и для самого широкого круга людей, которые хотят глубже понимать процессы, происходящие в Казахстане и вокруг него.

Директор Института прикладных этнополитических исследований Талгат Калиев подчеркнул значение дипломатии как опоры государственного суверенитета. По его словам, внешняя политика позволяет стране не только сохранить мир, но и проявить субъектность. И сегодняшняя стабильность в Казахстане – во многом результат последовательной, взвешенной дипломатии.