Падение деревьев на машины: директора Eco Almaty привлекли к ответственности в Алматы

Причина тому участившиеся случаи падения деревьев на машины

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Прокуратура Медеуского района по результатам рассмотрения гражданских дел в суде выявила нарушения при содержании и защите зеленых насаждений в Алматы, сообщает Kazpravda.kz

Анализ показал, что в городе часто происходят падения деревьев на автомашины, особенно в дождливую и ветреную погоду, причиняя гражданам ущерб.

Это вынуждает людей обращаться в суды для взыскания материального вреда и восстановления автомашин.

«Так, с 2023 года судами было рассмотрено 32 иска граждан о возмещении 51,3 млн тенге. При этом 31,2 млн тенге взыскан из бюджета», – говорится в официальном сообщении.

Прокуроры установили, что предусмотренные меры по содержанию зеленых насаждений принимались не надлежащим образом.

Не в полном объеме проводилась комплексная инвентаризация и лесопатологическое обследование, а также работа по внесению сведений в соответствующую базу.