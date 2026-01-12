Дивиденды, земли и ИИ: итоги работы прокуратуры за 2025 год

Закон и Порядок,Итоги года
Дана Аменова
специальный корреспондент

Генеральный прокурор РК Берик Асылов в соцсети X отчитался о возврате активов и земель олигополий на сотни миллиардов тенге, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По его словам, в условиях масштабных экономических реформ, проводимых Главой государства, в 2025 году прокуроры обеспечили интересы государства более чем на 1,1 трлн тенге. В пользу государства изъяты деньги и имущество на 470 млрд тенге в сферах расходования госсредств, госзакупок, охраны природы и недропользования, рационального использования земель.

«По результатам только одной проверки законности управления государственным имуществом Генпрокуратурой совместно с министерствами финансов и юстиции приняты меры к выплате 193 млрд дивидендов, которые более трех лет были заморожены на счетах и не выплачивались в бюджет. Во владение государства возвращено 800 тыс. га земель олигополий в предгорьях Алатау, на побережье Каспийского моря, нацпарка Бурабай, а также земли сельхозназначения – общественные пастбища и другие угодья, которые годами не использовались по назначению. В результате проблема нехватки пастбищ в отдельных регионах практически разрешена – прокуроры обеспечили доступ и возможность пользоваться ими всем жителям сельских территорий», – проинформировал Генпрокурор.

Кроме того, в рамках утвержденных Президентом принципов внутренней политики и концепции «Таза Қазақстан» было возмещено 25 млрд ущерба экологии, причиненного природопользователями.

«Используя цифровые технологии, космический мониторинг и элементы искусственного интеллекта, прокуроры, совместно с экологами ликвидировали более 3,8 тыс. несанкционированных свалок. По актам прокурорского надзора застройщиками высажено более 300 тыс. новых зелёных насаждений. Во исполнение Указа Президента о повышении эффективности госуправления, прокуроры оптимизировали расходы местных исполнительных органов и пресекли ненужные траты 255 млрд тенге госсредств. Это сопоставимо с годовым бюджетом целого региона», – отметил Асылов.

Также он добавил, что в Павлодаре и Атырау местные органы хотели закупить спецтехнику и квартиры по ценам, в три раза превышающие их реальную рыночную стоимость. Прокурорами закупки отменены, средства направлены на другие социальные нужды и улучшение инфраструктуры.

«По ходатайствам и протестам прокуроров пересмотрено более 300 решений по гражданским и административным делам, в том числе в пользу государства на 22 млрд тенге.  Например, по моему протесту отменено взыскание 1,2 млрд с государства по кредитной задолженности двух частных компаний. И наоборот, также по моему протесту было взыскано в пользу гособоронзаказа 800 млн тенге за невыполненные работы по ремонту вооружения. Эффективность прокурорского надзора в сфере защиты экономических интересов общества и государства растет, в том числе благодаря внедрению в работу цифровых технологий и элементов искусственного интеллекта», – резюмировал Берик Асылов.

Напомним, в Генпрокуратуре с участием руководителя администрации президента Айбека Дадебай состоялась презентация современных цифровых и аналитических инструментов в сфере обеспечения правопорядка и прогнозирования преступных угроз. 

#Генпрокуратура #итоги года

