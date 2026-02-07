Европейская комиссия пришла к выводу, что TikTok недостаточно ограничил такие вызывающие привыкание функции, как бесконечная прокрутка, которая способствует компульсивному поведению, сообщает Euronews

Дизайн TikTok, вызывающий привыкание, нарушает европейский закон о цифровых услугах и не обеспечивает должной защиты пользователей, заявила в пятницу Европейская комиссия в своем предварительном заключении.

Еврокомиссия заявила, что видеоприложение использует такие вызывающие привыкание функции, как бесконечная прокрутка, которая непрерывно подает пользователям новый контент каждый раз, когда они обновляют экран.

Эти особенности дизайна ставят мозг пользователей на "автопилот" и поощряют компульсивное поведение, такое как многократное открытие и прокрутка приложения, заявили регуляторы.

Предварительные выводы отражают растущее давление на платформы соцсетей по поводу экранного времени, особенно для детей и подростков. Регуляторы по всему миру все чаще задаются вопросом, достаточно ли технологические компании делают для того, чтобы защитить юных пользователей от вызывающих привыкание особенностей дизайна.

Комиссия добавила, что TikTok, по-видимому, не в состоянии ввести адекватные меры защиты от рисков, связанных с его функциями, вызывающими привыкание.

«Зависимость от социальных сетей может иметь пагубные последствия для развивающейся психики детей и подростков», - заявила в пятницу Хенна Вирккунен, исполнительный вице-председатель Европейской комиссии по вопросам технологического суверенитета, безопасности и демократии.

Еврокомиссия обратила особое внимание на функцию TikTok "Ежедневное экранное время", которая позволяет пользователям устанавливать временной лимит и получать уведомление о его достижении.

Для пользователей в возрасте от 13 до 17 лет автоматически устанавливается ограничение в один час. Однако Еврокомиссия заявила, что эта мера защиты неэффективна, поскольку предупреждения "легко пропустить".

Регуляторы также обеспокоились родительским контролем TikTok. С помощью инструмента "Семейная пара" родители могут настраивать параметры безопасности для своих детей, устанавливать ограничения на время работы с экраном, получать отчеты об активности и ограничивать определенные поисковые запросы или хэштеги.