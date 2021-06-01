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Для искусства нет преград
Наталия Хомс

Об этом на брифинге в Нур-Султане рассказали ректор Государственного российского инс­титута театрального искусства (ГИТИС) Григорий Заславский и директор Государственного академического русского театра драмы им. М. Горького Айболат Жаудыр.

– Мы очень ждем абитуриентов из Казахстана, хотим видеть их нашими студентами, потому что это люди, которые приносят нам общемировую славу. Например, Самал Еслямова, которой гордятся и ГИТИС, и Казахстан, – отметил Григорий Заславский. – Одна из самых больших «диаспор» в вузе – казахстанские студенты. У нас представлено и ближнее, и дальнее зарубежье, иностранные студенты до прошлого года составляли почти 10% от общего числа.

Поддержку в поступлении оказывает Россотрудничество в Казахстане. Возможность воспользоваться квотами есть у каждого, главное – вовремя подать заявку.

– К направлениям Россотрудничества в вузах относятся ­серьезно: первоначальный контакт в Zoom, подробное общение, после – поч­ти гарантированное поступление, – подчеркнул глава ГИТИСа и напомнил, что не так давно в вузе впервые были запущены и бесплатные курсы повышения квалификации для актеров русских театров зарубежья.

Рассказали спикеры и о совместной театральной работе. Так, проект постановок учениками ГИТИСа дипломных спектаклей в русских театрах зарубежья, стартовавший именно в Казахстане, по мнению Григория Заславского, невозможен без энтузиазма и подвижничества со стороны театров.

– Этому проекту сопутствовала череда чудес, потому что сама премьера в эпоху пандемии – нечто сверхъестественное. В то время были ограничения и в Казахстане, и в России. Чудом можно назвать визиты творчес­ких групп, так как первые контакты режиссеров с актерами и театров проходили онлайн. И запускались спектакли при расстоянии в 2–3,5 тысячи километров между режиссерами, художниками и артистами, – рассказал Григорий Заславский.

Была проделана огромная сложная работа, было важно участие в постановках выпускников факультетов режиссуры, сценографии, хореографии, художников по костюмам и композиторов. Въезд творческих групп стал возможен благодаря специальным разрешениям от правительственной комиссии РК.

И премьеры состоялись и имели успех. Так, в первый же час открытия продаж на сайте «Тикетон» были раскуплены на месяц вперед все билеты в столичный театр им. М. Горького.

– Это уникальный и красивый проект. Спасибо режиссеру Ивану Петрову и художнику-сцено­графу Екатерине Витковской за прекрас­ную работу. Мы долго выбирали, что ставить, и пришли к единому мнению – пьесу Григория Горина «Кин IV». Спектакль нельзя назвать просто дип­ломной работой, он стоит большего. Очень понравился нашим актерам. Как и процесс работы с молодыми постановщиками, – отметил директор ГАРТД им. М. Горького Айболат Жаудыр.

Сотрудничество продолжится в плане творческих проектов между театрами и в образовательной сфере.

– Для меня важно, что люди, которые приезжают к нам, а после на родине занимаются не русским, а казахским театром. Таким образом происходит невероятное взаимообогащение культур. Когда человек из Казах­стана получает русскую школу, он, возвращаясь, каким-то образом ее «присваивает». Это уже будет принадлежностью художника, национальной традиции, в которой он воспитывался. Поэтому мы так едины в желании продолжить сотрудничество, – заключил Григорий Заславский.

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