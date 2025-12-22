Президент Касым-Жомарт Токаев и руководители стран СНГ, прибывшие в Санкт-Петербург на неформальный саммит, посетили Государственный Эрмитаж

Фото: t.me/aqorda_resmi

В музее для высоких гостей провели экскурсию.

Главы государств осмотрели знаковые экспозиции, размещенные в Александровском зале и Зале искусства Франции XVIII века.

Особое внимание было уделено уникальным коллекциям «Золотой кладовой», где хранятся археологические находки из драгоценных металлов, а также парадным интерьерам исторических помещений – Пикетного и Гербового залов.

Высокие гости также ознакомились с другими экспозициями и залами музея, составляющими его всемирно известное собрание.