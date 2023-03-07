Для милых дам Общество 7 марта 2023 г. 8:00 233 Елена Левкович Накануне весеннего праздника во Дворце Мира и Согласия открылась выставка «Ювелирные украшения тюркских женщин». Нетрудно догадаться, что экспозиция приурочена к Международному женскому дню 8 Марта. А потому главными ее героинями и гостями стали именно представительницы прекрасного пола. Женские образы красовались на картинах, угадывались в изящных ювелирных украшениях. Организаторами выставки выступили Центр Нурсултана Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога и Союз художников г. Астаны, а в торжественной церемонии открытия приняли участие министр информации и общественного развития Д. Қыдырали, председатель правления Центра Н. Назарбаева Б. Сарсенбаев, депутат Сената Парламента РК Б. Жексенбай, председатель Союза художников г. Астаны У. Исмаилов, директор «Қоғамдық келісім» Э. Паули, представители международных организаций, научно-экспертного сообщества, религиозных объединений Казахстана, СМИ, а также главы и представители зарубежных дипломатических миссий в Казахстане. Помимо желания напомнить миру о красоте и важности женщин выставка ставит своей целью и продвижение инициатив Съезда лидеров мировых и традиционных религий, знакомство посетителей с богатым историко-культурным наследием Центральной Азии. Выступая на вернисаже, министр информации и общественного развития РК Дархан Қыдырали в первую очередь поздравил женщин с праздником. – Тюркские народы особенно ценили женщин. Их уважали и лелеяли как дарителей жизни и хранителей традиций. Их красота и изящество послужили основой для развития литературы, ремесел, ювелирного искусства, – отметил Дархан Қыдырали. Председатель правления Центра Нурсултана Назарбаева Булат Сарсенбаев подчеркнул, что все тюркские народы связаны общей историей. – Мы всегда помним о том, что язык, история и культура имеют общие корни. Сегодня в рамках выставки нам предоставлена возможность ознакомиться с 70 образцами ювелирных украшений XIX века, изготовленных из серебра. Это нагрудные украшения өңіржиек, бозбанд, хайкель, браслеты, кольца, – отметил глава центра. В экспозиции размещены и картины известных художников – Ерлана Айтуарова, Мажита Байтенова, Адилгали Баяндина, Динары Нугер, Акмарал Сарсенбаевой, Людмилы Айтуаровой, передавших всю нежность и красоту женщин, традиции и обычаи разных народов, весеннее пробуждение природы. Настоящим подарком для посетителей выставки стала возможность увидеть, как рождаются традиционные ювелирные изделия: мастер-класс известного ювелира Берика Алибая и его учеников привлек в первую очередь зарубежных гостей. Весь процесс изготовления сопровождался переводом на английский язык. Тут же на продажу были предложены работы мастеров-ювелиров: в подарок любимым женщинам можно было приобрести кольца, серьги, браслеты, инкрустированные крупными камнями и украшенные традиционным орнаментом.