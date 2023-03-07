Для милых дам

Общество
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Елена Левкович

Накануне весеннего праздника во Дворце Мира и Согласия открылась выставка «Ювелирные украшения тюркских женщин».

Нетрудно догадаться, что экспозиция приурочена к Международному женскому дню 8 Марта. А потому главными ее героинями и гостями стали именно представительницы прекрасного пола. Женские образы красовались на картинах, угадывались в изящных ювелирных украшениях.

Организаторами выставки выступили Центр Нурсултана Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога и Союз художников г. Астаны, а в торжественной церемонии открытия приняли участие министр информации и общественного развития Д. Қыдырали, председатель правления Центра Н. Назарбаева Б. Сарсенбаев, депутат Сената Парламента РК Б.  Жексенбай, председатель Сою­за художников г. Астаны У. Исмаилов, директор «Қоғамдық келісім» Э. Паули, представители международных организаций, научно-экспертного сообщества, религиозных объединений Казахстана, СМИ, а также главы и представители зарубежных дипломатических миссий в Казахстане. Помимо желания напомнить миру о красоте и важности женщин выставка ставит своей целью и продвижение инициатив Съезда лидеров мировых и традицион­ных религий, знакомство посетителей с богатым историко-культурным наследием Центральной Азии.

Выступая на вернисаже, министр информации и общественного развития РК Дархан Қыдырали в первую очередь поздравил женщин с праздником.

– Тюркские народы особенно ценили женщин. Их уважали и лелеяли как дарителей жизни и хранителей традиций. Их красота и изящество послужили основой для развития литературы, ремесел, ювелирного искусства, – отметил Дархан Қыдырали.

Председатель правления Центра Нурсултана Назарбаева Булат Сарсенбаев подчеркнул, что все тюркские народы связаны общей историей.

– Мы всегда помним о том, что язык, история и культура имеют общие корни. Сегодня в рамках выставки нам предоставлена возможность ознакомиться с 70 образцами ювелирных украшений XIX века, изготовленных из серебра. Это нагрудные украшения өңіржиек, бозбанд, хайкель, браслеты, кольца, – отметил глава центра.

В экспозиции размещены и картины известных художников – Ерлана Айтуарова, Мажита Байтенова, Адилгали Баяндина, Динары Нугер, Акмарал Сарсенбаевой, Людмилы Айтуаровой, передавших всю нежность и красоту женщин, традиции и обычаи разных народов, весеннее пробуждение природы.

Настоящим подарком для посетителей выставки стала возможность увидеть, как рождаются традиционные ювелирные изделия: мастер-класс известного ювелира Берика Алибая и его учеников привлек в первую очередь зарубежных гостей. Весь процесс изготовления сопровождался переводом на английский язык. Тут же на продажу были предложены работы мастеров-ювелиров: в подарок любимым женщинам можно было приобрести кольца, серьги, браслеты, инкрустированные крупными камнями и украшенные традиционным орнаментом.

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