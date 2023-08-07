Более 5 млрд тенге выделено из резерва Правительства для обеспечения водой Мангистауской области

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Правительством РК принимаются меры для решения вопроса с обеспечением пресной водой жителей Мангистауской области. Из резерва Правительства выделены средства в сумме 5,08 млрд тенге на завершение проекта «Расширение опреснительного завода "Каспий" в Актау». Соответствующее постановление подписал премьер-министр РК Алихан Смаилов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Вопрос по расширению опреснительного завода "Каспий" находится на особом контроле главы государства. Проект реализуется в рамках исполнения протокола совещания с участием президента РК «О социально-экономическом развитии Мангистауской области» от 22 сентября 2021 года.

"Согласно расчетам завершение проекта позволит заводу увеличить производительность питьевой воды до 40 тыс.м3/сутки. Прежняя производительность предприятия составляла вдвое меньший объем", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что 5 июля т.г. в ходе рабочей поездки в Мангистаускую область премьер-министр ознакомился с ходом реализации проекта. Глава Правительства отметил, что запуск завода имеет большое значение для 180 тыс. жителей Мунайлинского, Тупкараганского и Каракиянского районов Мангистауской области.

По информации акимата области, на сегодня строительно-монтажные работы выполнены на 80%.