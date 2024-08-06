Дни культуры Ташкента пройдут в Астане

Мероприятие состоится 7 и 8 августа в Центральном парке столицы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт городского акимата

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В рамках Дней культуры будут организованы яркие концертные программы с участием известных ташкентских артистов, выставки национального искусства и ремесел, спортивные соревнования и игры для всей семьи, презентации туристических возможностей Ташкента и Узбекистана.

Также будут продаваться традиционные узбекские блюда.

Мероприятие начнется в 15:00.

В 19:00 часов на сцене столичного амфитеатра состоится концерт с участием звезд узбекской эстрады.