До боя Головкина и Уэйда остался 1 день

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До боя чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, IBF и WBC (Interim) в среднем весе казахстанского боксера Геннадия Головкина и непобежденного американца, претендента IBF Доминика Уэйда остались сутки, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на Vesti.kz
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Как уточняется, поединок пройдет в Лос-Анджелесе в воскресенье утром – 24 апреля по казахстанскому времени. В прямом эфире бой покажет телеканал "Казахстан". Начало трансляции вечера бокса – в 07.20 по времени Астаны.
По традиции дуэль взглядов состоялась после официальной церемонии взвешивания, на которой Головкин оказался немного легче своего соперника.
Вес Головкина составил ровно 159 фунтов – это 72,1 килограмма. Что касается Уэйда, то впервые в своей карьере спортсмен зафиксировал вес меньше, чем 160 фунтов. Стрелки весов показали 159,6 фунта, то есть 72,4 килограмма.
Также стал известен гонорар Головкина за бой с Уэйдом. Так, наш боксер вновь получит $2 млн. Столько же казахстанский боксер заработал и за бой с канадцем Давидом Лемье. Это был его самый большой гонорар в карьере. 26-летний Уэйд за этот поединок получит $500 тыс., отмечается в информации.
Кроме того, сообщается, что Головкин уже определился с перчатками, в которых выйдет на поединок против Уэйда.
Казахстанский боксер выйдет на ринг в перчатках цвета профессионального клуба по американскому футболу из города Лос-Анджелес – "Лос-Анджелес Рэмс".
Для Головкина это будет 16-я защита титула WBA, 13-я – IBO, 4-я – WBC (Interim) и 1-я – IBF. Всего GGG провел на профи-ринге 34 боя, одержав во всех победы. Причем 31 поединок казахстанский боксер завершил досрочно. На счету Уэйда 18 побед в 18 поединках в профессионалах. 12 из них американский боксер завершил досрочно.