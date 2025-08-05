Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев на заседании Правительства под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова назвал сроки по введению маркировки для новых товарных групп:

- моторные масла – до конца 2025 года,

- пивоваренная продукция – с февраля 2026 года,

- товары легкой промышленности – с марта 2026 года,

- ювелирные изделия – с декабря 2026 года,

- биологически активные добавки – с 2027 года.

Помимо этого, для обеспечения прозрачности рынка и контроля за ценообразованием Министерством торговли и интеграции совместно с АО «Казахтелеком» внедряется информационная система прослеживаемости товаров. Она позволит в режиме реального времени мониторить запасы и объемы социально значимых продовольственных товаров по всей цепи поставок.

На базе этой системы также разрабатывается инновационный агромаркетплейс, который обеспечит прямое цифровое взаимодействие между производителями, торговыми сетями и государственными органами, исключив цепочки посредников и непрозрачные схемы реализации.