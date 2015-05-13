Происшествия
До тысячи возросло число погибших сайгаков в Костанайской области – МСХ
Талгат Исенов
В Министерстве сельского хозяйства предварительной причиной падежа сайги в Костанайской области назвали пастереллез, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

"Все внешние признаки говорят о том, что сайгаки пали из-за пастереллеза – инфекционного заболевания, возникающего из-за снижения естественной сопротивляемости организма животных. Впрочем, это – предварительные данные, точные результаты мы сможем сказать через 7–10 дней. На сегодня уже пало свыше 1 000 голов сайги", – заявил вице-министр сельского хозяйства Ерлан Нысанбаев на брифинге.

Напомним, что 11 мая в местности Жолаба Амангельдинского района было обнаружено 117 туш животных.

Вице-министр исключил возможность диверсии либо отравления животных промышленными отходами.

"Случай произошел на экологически чистой территории, отдаленной от хозяйственной деятельности человека", – уточнил он.

По словам Нысанбаева, сейчас инспекторы Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ продолжают обследовать территорию Костанайской области, о происшествии оповещены различные министерства и ведомства.

"В настоящее время специалистами проводятся заборы проб грунта, воды и биологического материала. Над установлением причины работают специалисты Республиканской ветеринарной лаборатории", – сказал вице-министр.

Ерлан Нысанбаев сообщил, что пастереллез среди животных считается неизлечимым заболеванием: "Предварительный анализ показывает схожесть с ситуацией трехлетней давности, когда из-за затяжной зимы ослабленные животные стали восприимчивы к инфекциям и погибали в период окота".

Добавим, что в 2014 году численность сайги в Казахстане достигла почти 257 000 особей. В 1988 году в одной лишь Тургайской области республики от пастереллеза пало 434 000 сайгаков.

Ранее руководитель территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Костанайской области Марат Бегимбетов назвал предварительную причину гибели сайги – сильное истощение.

Популярное

Все
Как конституционные реформы повлияют на политическую ситуацию в Казахстане?
Куда движется казахстанский кинематограф – интервью с кинопродюсером Канатом Торебаем
Два открытия мирового значения подарил Казахстану историк Виктор Зайберт
Без скидок на погодные условия
История любви: казахстанка и кубинец почти 40 лет живут вместе
Что такое "оборотная схема" и как она помогает сдерживать цены на продукты в Казахстане
Как новые поправки в Конституцию Казахстана затронут земельный вопрос
Истинное понимание души казахского народа глазами алматинского режиссера Сергея Тейфеля
Экспорт казахстанского угля может вырасти в полтора раза без ущерба для внутреннего потребления
В годы лихой войны горстка женщин разных национальностей сумела выжить и сохранить детей
Малоизвестные арабографичные записи казахского фольклора перевели на современный казахский язык
Ему покажешь грош, И делай с ним, что хошь
Решение Токаева покинуть пост главы партии AMANAT прокомментировал известный эксперт
Первое и пока единственное село полностью отказалось от табака и спиртного в Восточном Казахстане
Дикий, дикий Дэн
Богатство – в многообразии
​​​​​​​Опорная точка в период трансформаций
Больше, чем просто учитель
Грызуны против патогенов?
Доходы начинаются с зарплаты
Не все так просто
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Почти 1,5 млн "реабилитированных" заемщиков снова оформили кредиты за год в РК
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Американская компания "Champion Foods" заинтересовалась импортом казахстанской продукции
Глава Мининдустрии высказался о строительстве LRT в Нур-Султане
Солдат-срочник умер в Жамбылской области: начата проверка
Аэропорт Актобе перенесут на другое место
Нужно ли Казахстану выходить из ЕАЭС – аналитика
Автор многих знаменитых памятников в Казахстане всего год не дожил до своего 90-летия
Уголовное дело возбудили по факту пожара в школе в Павлодаре
Токаев дал ауызашар для постящихся в Рамазан
Майк Тайсон избил назойливого пассажира в самолете
Когда начнут получать проиндексированные пособия казахстанцы, сообщили в Минтруда
Глава МВД проинформировал Токаева о криминогенной обстановке в стране
Аким Сарани ответил на вопрос о своем велосипеде за $7,5 тысячи
Депутат Кайрат Кудайберген задержан в Алматы
Звание «Город трудовой доблести» предлагается присвоить 11 населенным пунктам Казахстана
Парень утонул, пытаясь пересечь реку верхом на лошади, в Атырауской области
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Снег и дожди идут в Казахстан
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Автосалоны Шымкента вынуждали людей идти на лишние траты ради покупки авто
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Водитель врезался в пиццерию в Костанае, есть пострадавшие

Читайте также

Происшествия
Насмерть забил родную мать мужчина в Алматинской области
Происшествия , Здравоохранение
10 дней в коме: семья роженицы из Уральска обвинила медиков…
Происшествия
14-летняя школьница покончила с собой в Актюбинской области
Происшествия
Очевидцев убийства 19-летнего гвардейца в ходе январских бе…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]