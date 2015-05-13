До тысячи возросло число погибших сайгаков в Костанайской области – МСХ
Талгат Исенов
В Министерстве сельского хозяйства предварительной причиной падежа сайги в Костанайской области назвали пастереллез, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
"Все внешние признаки говорят о том, что сайгаки пали из-за пастереллеза – инфекционного заболевания, возникающего из-за снижения естественной сопротивляемости организма животных. Впрочем, это – предварительные данные, точные результаты мы сможем сказать через 7–10 дней. На сегодня уже пало свыше 1 000 голов сайги", – заявил вице-министр сельского хозяйства Ерлан Нысанбаев на брифинге.
Напомним, что 11 мая в местности Жолаба Амангельдинского района было обнаружено 117 туш животных.
Вице-министр исключил возможность диверсии либо отравления животных промышленными отходами.
"Случай произошел на экологически чистой территории, отдаленной от хозяйственной деятельности человека", – уточнил он.
По словам Нысанбаева, сейчас инспекторы Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ продолжают обследовать территорию Костанайской области, о происшествии оповещены различные министерства и ведомства.
"В настоящее время специалистами проводятся заборы проб грунта, воды и биологического материала. Над установлением причины работают специалисты Республиканской ветеринарной лаборатории", – сказал вице-министр.
Ерлан Нысанбаев сообщил, что пастереллез среди животных считается неизлечимым заболеванием: "Предварительный анализ показывает схожесть с ситуацией трехлетней давности, когда из-за затяжной зимы ослабленные животные стали восприимчивы к инфекциям и погибали в период окота".
Добавим, что в 2014 году численность сайги в Казахстане достигла почти 257 000 особей. В 1988 году в одной лишь Тургайской области республики от пастереллеза пало 434 000 сайгаков.
Ранее руководитель территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Костанайской области Марат Бегимбетов назвал предварительную причину гибели сайги – сильное истощение.