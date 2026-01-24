Сегодня более 4 тыс. образовательных программ бакалавриата включают дисциплины по академической честности, антикоррупционной культуре, профессиональной этике и правовой грамотности. На уровне магистратуры и докторантуры свыше 250 программ системно охватывают вопросы антикоррупционной политики, комплаенса, криминологии и этических стандартов.

В Концепции антикоррупционной политики РК на 2022–2026 годы закреплен принцип непрерывного антикоррупционного образования – от дошкольного возраста до профессиональной среды. АДГС совместно с уполномоченными органами обеспечено внедрение антикоррупционных и этических компонентов во все уровни образования.

Как подчеркивают в АДГС, антикоррупционная устойчивость формируется задолго до поступления на государственную службу.

В реализации антикоррупционной стратегии страны в части профилактической и просветительской работы значительная роль принадлежит Агентству РК по делам государственной службы. Как неоднократно отмечал Президент, построение Справедливого Казахстана невозможно без прочного укоренения в общественном сознании принципа «Закон и порядок». Речь идет не только о неукоснительном соблюдении правовых норм, но и о формировании культуры честности, ответственности и равных возможностей. Именно поэтому ведомство выстраивает свою работу через предупреждение, просвещение и воспитание нетерпимости к коррупции.

Большой блок работы в этом направлении связан с реализацией антикоррупционной стратегии. В недавнем интервью газете «Turkistan» Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что борьба с коррупцией на всех уровнях остается приоритетом государственной политики. А на заседании Национального курултая в Кызылорде добавил: «Запрос на добропорядочность чиновников – по-прежнему актуальная задача общегосударственного характера».

Справедливость, честный труд, верховенство закона, созидательный патриотизм – все эти нормы сегодня поддерживаются и продвигаются через общенациональные президентские инициативы и идеологические концепты, такие как, например, «Закон и порядок», «Таза Қазақстан», «Адал азамат». Их внедрение идет на всех уровнях, соответствующей логике следуют многочисленные реформы и преобразования в самых разных сферах, чтобы в полной мере обеспечить формирование нового качества нации и строительство Справедливого Казахстана.

Выступая на V заседании Национального курултая, Президент отметил, что учение Абая должно стать ядром нашей идентичности и национального бытия. Ведь в работах великого казахского философа особое место занимает идея добропорядочности как непременного условия не только гармоничного развития человека, но и общества в целом.

Важным направлением профилактической и просветительской работы агентства выступает формирование культуры добропорядочности и служебной этики в системе государственной службы. В этой части выстроена обязательная и непрерывная система обучения госслужащих, ориентированная на предупреж­дение коррупции, управление конфликтами интересов, формирование добросовестного поведения и так далее.

Осуществляется также развитие института комплаенс-специалис­тов. В семи высших учебных заведениях страны уже реализуются специализированные программы подготовки таких кадров. Это формирует новое качество профессиональной среды, ориентированной на внутреннюю культуру добропорядочности.

В профессиональной среде государственной службы АДГС обеспечивает непрерывное обу­чение госслужащих вопросам этики и противодействия коррупции. Более 52 тыс. человек уже прошли соответствующее онлайн-обучение, при этом результаты его увязаны с системой оценки эффективности и карьерного продвижения.

Таким образом, принципы честности и служения обществу становятся реальным фактором профессионального роста госслужащих.

Ярким примером широкой профилактической и просветительской работы стал респуб­ликанский форум Лиги академической честности «Адал білім – адал ұрпақ», проведенный в 2025 году в Международный день борьбы с коррупцией. Мероприятие собрало более 300 руководителей образовательных организаций и представителей экспертного сообщества. По его итогам была утверждена Дорожная карта на 2026–2027 годы, направленная на развитие культуры честности и внедрение современных антикоррупционных стандартов в системе образования.

Таким образом, агентство последовательно реализует курс, заданный Главой государства, делая ставку на предупреждение коррупции, формирование ценностей честности и укрепление доверия общества к государству. Воспитание, просвещение и личная ответственность, как считают в ведомстве, – фундаментальные основы Справедливого Казахстана.

В целом формирование культуры нулевой терпимости к коррупции – системная государственная задача. Оно отражает уровень зрелости как государственных инс­титутов, так и общества в целом. Речь идет о последовательном выстраивании устойчивой модели предупреждения коррупции, основанной на правовом регулировании, профилактике рисков и активном участии граждан.

В связи с этим существенное значение имеет достижение объективных и признаваемых общест­вом результатов. Например, в качестве одного из внешних ориентиров оценки принимаемых мер используется Индекс восприя­тия коррупции Transparency International. Он отражает изменения совокупных факторов, влияющих на уровень коррупционных рисков.

Динамика позиций Казахстана в нем такова: 36 баллов в 2022 году, 39 баллов – в 2023-м и 40 баллов по итогам 2024-го. Этот показатель является наивысшим за весь период участия страны в данном рейтинге.

Принципиальное значение для формирования нулевой терпимости к коррупции имеет устранение самих условий, при которых она возникает. И здесь цифровизация стала одним из ключевых инструментов антикоррупционной политики.

Сегодня более 90% населения страны имеют доступ к Интернету, электронные госуслуги фактически стали базовым способом взаимо­действия граждан с государством. К примеру, через портал eGov.kz и мобильное приложение eGov Mobile граж­данам предоставляется свыше 1 200 цифровых сервисов. И чем шире используется цифровой формат, тем меньше остается пространства для неформальных договореннос­тей. Цифровизация сегодня – не только инструмент удобства, но и реальный механизм ограничения коррупцион­ных рисков.

Между тем проводится последовательная трансформация сис­темы государственной службы с акцентом на предупреждение коррупционных рисков.

В настоящее время подготовлены и реализуются законодательные изменения, предусматривающие закрепление понятия «личный интерес» государственного служащего, установление обязанности по декларированию, а также определение ответственности за непринятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

Данные меры направлены на формирование персональной ответственности должностных лиц за принимаемые решения и исключение ситуаций, способствующих возникновению коррупционных правонарушений.

В развитие указанных подходов предусматривается формирование целостной системы профилактики правонарушений на государственной службе. Ключевая координирующая роль в данной системе будет возложена на уполномоченных по этике, которые будут обеспечивать планирование, координацию и контроль реализации профилактических мер, в том числе в госорганах с повышенными коррупционными рисками.

Для повышения их институциональной независимости и исключения возможного конфликта интересов предусматривается механизм направления уполномоченных по этике в государственные органы в служебные командировки в качестве представителей агентства.

Указанные изменения соответствуют рекомендациям международных организаций, включая ГРЕКО.

Не менее важную роль играет и вовлечение граждан в антикоррупционную повестку. Для формирования устойчивой культуры добропорядочности необходимо опираться на социальные регуляторы поведения – нормы морали, традиции, обычаи, исторически присущие казахстанскому обществу. Именно их сочетание с правовыми механизмами формирует внутреннее убеждение в недопус­тимости коррупции.

Развитие инструментов общест­венного контроля и цифровых платформ мониторинга деятельности государственных органов усиливает этот эффект, создавая условия, при которых неприятие коррупции закрепляется не только на уровне законодательства, но и как социальная норма поведения, поддерживаемая обществом.

Таким образом, культура нулевой терпимости к коррупции формируется как результат взаимо­действия правовых норм и социальных ценностей, где закон задает обязательные правила, а общественная мораль, традиции и гражданская ответственность обеспечивают их устойчивое и добровольное соблюдение.