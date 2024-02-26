Дочь за отца…

Наша героиня Юлия Волкова – человек в Караганде известный. Она собственный корреспондент «Первого канала «Евразия» по Карагандинской области, и ей не раз приходилось снимать сюжеты о людях, которые попали в кредитную кабалу по вине мошенников. Но в собственной «кредитной истории» аферисты ни при чем. Многомиллионный долг свалился на девушку по наследству от отца.

А началось все в 2012 году, когда отец Юлии взял в Казахстанской ипотечной компании (КИК) кредит в 10,5 млн тенге, чтобы выкупить коммерческое помещение под ателье. Юрий Волков был трудолюбивым портным и ответственным заемщиком, не допускавшим просрочек. Он верил, что его бизнес будет рентабельным, и через 15 лет ему удастся погасить долг.

К 2027 году индивидуальный предприниматель должен был отдать АО «КИК» около 24 млн тенге. Однако до этого момента не дожил. В январе 2017 года у Юрия Васильевича прихватило сердце, и он скончался. Помещение ателье и долг в 9,2 млн тенге достались его дочери Юлии.

– Об ипотеке знала. Поэтому в начале февраля, как только получила свидетельство о смерти отца, сразу же отправилась в Казахстанскую ипотечную компанию, – рассказывает Юлия Волкова. – Сообщила, что их заемщик умер, и попросила приостановить начисления на полгода, как это положено по закону. Меня заверили, мол, все сделают, но в августе, получив свидетельство о праве на наследство, увидела: долг вырос на 722 тысячи тенге. Я, конечно, возмутилась и потребовала, чтобы просрочку сняли, но этого сделано не было.

Надо сказать, что Юлия собиралась как можно быстрее расплатиться с кредитором. Для этого она еще до вступления в наследство подыскала покупателя, который был готов заплатить за помещение бывшего ателье. Он собирался переоборудовать его под стоматологию. Юлия привела этого покупателя в офис Казах­станской ипотечной компании и попросила выдать ей документы на залоговую недвижимость, чтобы можно было заключить договор купли-продажи.

Однако в КИК Юлии заявили, что сначала она, мол, должна подписать дополнительное соглашение, взяв, таким образом, на себя обязательство по выплате коммерческой ипотеки своего отца. А как только это сделает, то пусть поступает с помещением так, как считает нужным. Но девушка отказалась, ибо не захотела добровольно влезать в кредитную кабалу.

– Подсовывая мне дополнительное соглашение, менеджеры КИК даже не удосужились провести процедуру кредитного скоринга. Может, у меня не хватит дохода, чтобы погашать папину ипотеку? – говорит карагандинка. – На тот момент я зарабатывала 190 тысяч тенге в месяц и жила в Астане. 65 тысяч тенге из них отдавала за аренду квартиры – мы с коллегой снимали в складчину «однушку». В итоге на руках оставалось 125 тысяч тенге. А у папы ежемесячный платеж по кредиту составлял 136 тысяч. Если бы я взяла на себя отцовскую ипотеку, мне бы элементарно не на что оказалось жить!

Юлия решила, что без борьбы не сдастся. Она стала искать новых покупателей помещения ателье, отправлять требования о списании незаконных начислений, но в ответ шли лишь отказы. Девушка обратилась за помощью в Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка. Ведомство провело документальную проверку и нашло нарушение. Выяснилось, что Казахстанская ипотечная компания незаконно делала начисления после смерти заемщика.

«Сумма просроченной задолженности начисляется с 5.02.2017 года, – сказано в ответе за подписью регионального представителя Агентства РК по регулированию и развитию финрынка в городе Караганде Жанибека Маметкулова. – Таким образом, установлено, что компанией не проведены мероприятия по приостановлению начисления задолженности по договору банковского займа, в том числе по вознаграждению и штрафам».

В итоге начисления за полгода, в течение которых Юлия еще не вступила в наследство, списали только в 2022 году. Однако долг по ипотеке продолжил расти. Хотя по Закону «О банках и банковской деятельности в РК» запрещено требовать выплаты вознаграждения, штрафов и пеней по истечении 180 дней календарных дней просрочки.

В 2021 году Казахстанскую ипотечную компанию переименовали в Казахстанскую жилищную компанию, но ее требования к дочери скончавшегося заемщика не изменились. Девушку по-прежнему считают должницей, а вот с суммой долга никак не могут определиться. Она то рос­ла, то уменьшалась. К примеру, в октяб­ре 2022 года задолженность составляла 25,6 млн тенге. К январю 2023 года она уменьшилась до 20,8 млн тенге, а потом за 11 месяцев возросла до 22,5 млн тенге. Эти суммы указаны в документах – в исковом заявлении компании и ее ответах на запросы Юлии Волковой.

– Сейчас КЖК требует с меня 22 миллиона тенге. Это плюс к тем восьми миллионам тенге, которые отец заплатил им при жизни. В общей сложности, это 30 миллио­нов, – рассуждает девушка. – А если бы папа был жив, то к 2027 году он бы отдал компании всего 24 миллиона. Как выгодно, получается, он умер! Я считаю, что это бизнес на мертвых людях.

Чтобы узнать альтернативную точку зрения, собкор «Казправды» обратился с письменным запросом в АО «Казахстанская жилищная компания». Мы спросили, почему компания начисляла вознаграждение и штрафы по кредиту в течение полугода после смерти заемщика и отчего не позволяла наследнице продать залоговую недвижимость? Судя по ответу на запрос, КЖК пошла в отказ. Кредитор уверяет, что приостановил начисления по ипотеке сразу после смерти Юрия Волкова и что разрешил его дочери продать ателье. Правда, это было не в 2017 году, а… в 2022-м.

«Со дня принятия наследства Юлия Волкова обратилась в компанию с целью самостоятельной реализации недвижимости только 18 мая 2022 года, – говорится в ответе на наш запрос за подписью и. о. председателя правления АО «Казахстанская жилищная компания» Олжаса Жолдасбаева. – Решением уполномоченного органа компании принято положительное решение по заявлению Юлии Волковой о самостоятельной реализации недвижимого имущества в срок до 23 сентября 2022 года, без снятия обременения, о чем ей было сообщено письмом от 8 июля 2022 года. Однако Юлия Волкова по неизвестным нам причинам не воспользовалась этим правом».

Здесь кредитор лукавит. Он знал, что Юлия не хочет оформ­лять на себя ипотеку отца. А без этого КЖК не разрешала продавать помещение ателье.

В ответе на запрос «Казахстанской правды» сказано, что Юлия Волкова «приняла обязательства наследодателя как должник по погашению займа в пределах стоимости недвижимости». По логике КЖК она должна погашать за отца его ипотеку. Но девушка не делает этого, причем платежей нет уже в течение семи лет. А компания, что интересно, смотрит на это сквозь пальцы и долг не взыс­кивает. Почему?

«В результате судебных разбирательств, инициированных по заявлениям Юлии Волковой в отношении компании, жалоб, направленных в Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка с целью проверки деятельности компании, обращений в АО «НУХ «Байтерек» и компанию мероприятия по обращению в суд удалось начать лишь в конце 2022 года», – ответили в АО «КЖК».

А Юлия между прочим всеми законными способами отстаивала свои права. Она даже дважды подавала на КЖК в суд. В одном иске девушка потребовала вернуть документы на ателье, чтобы продать его и закрыть долг, в другом – списать незаконно начисленные вознаграждение, штрафы и пени.

Суд ей отказал. Юлии объяснили, что ее иск преждевременный, поскольку пока компания с нее ничего не требует. Вот когда кредитор подаст на нее в суд, тогда и нужно оспаривать размер долга.

Месяц назад КЖК прислала нашей героине досудебную претензию, в которой потребовала полного погашения долга. 22 млн тенге у карагандинки нет, поэтому она с нетерпением ждет суда. Только покончив с тяжбами, Юлия сможет избавиться не только от кабалы, но и от стресса, который мучает уже на протяжении семи лет.