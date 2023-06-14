Долг по алиментам превысил 1,7 млрд тенге в Карагандинской области

14 июня под председательством прокурора Карагандинской области Бауыржана Мырзакерова состоялось заседание коллегии о работе по взысканию алиментов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа региона.

Фото: Kazpravda.kz

Прокурор области сообщил, что в регионе задолженность по алиментам превысила 1,7 млрд тенге перед 22 тысячами детей.

«Причины связаны с бездействием органов исполнения и отсутствием взаимодействия с другими госорганами по работе с должниками, их контролю, трудоустройству, а также административному и уголовному воздействию на них», – отметили в ведомстве.

Так, прокуроры выявили у 86 злостных должников новые скрытые доходы на общую сумму 36 млн тенге от электронных кошельков, букмекерских компаний, бирж ценных бумаг и служб-такси. Установили 28 объектов имущества, свыше 300 голов скота и 22 спецтехники, на которые не обращено взыскание из-за бездействия судоисполнителей. Всё это привело к отчуждению имущества в 89% случаев.

Должников ищут формально, озвучил еще одну проблему надзорный орган. Они свободно передвигаются, пользуются госуслугами и даже не знают о своем статусе должника.

Облпрокуратура направила в адрес министра юстиции акт надзора. И теперь на злостных должников могут возбудить уголовные дела по статье «Неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей, уклонение от уплаты средств на содержание нетрудоспособных родителей, нетрудоспособного супруга (супруги)».

Также во всех регионах области появятся межведомственные группы по работе с алиментами, а на базе центров занятости – подразделения по первоочередному трудоустройству алиментчиков.