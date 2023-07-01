Доля Казахстана увеличилась в уставном капитале ЕАБР

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел очередное заседание Совета Евразийского банка развития (ЕАБР), на котором рассмотрели итоги работы за прошлый год и обсудили актуальные вопросы текущей деятельности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Фото пресс-службы Правительства РК

Председатель правления ЕАБР Николай Подгузов отметил, что в 2022 году банк укрепил свою роль в качестве лидирующего института развития на евразийском пространстве, что подтверждено значительным ростом инвестиций в его проекты. Так, накопленный инвестиционный портфель достиг отметки в $13,4 млрд с подписанием новых проектов на $2,5 млрд, что стало рекордным показателем и значительно превысило планы за отчетный период. Таким образом, общее количество проектов банка, направленных на повышение уровня жизни граждан стран-участниц, достигло 273.

Премьер-министр подчеркнул, что в прошлом году ЕАБР была проделана хорошая работа. Вместе с тем в ходе дальнейшей реализации проектов развития нужно уделить особое внимание управлению рисками и сохранению значений кредитного рейтинга банка.

«Объем инвестиций вырос почти на $1 млрд по сравнению с предыдущим годом. Текущий инвестиционный портфель продолжает расти. Нам необходимо и далее вести работу по устойчивому развитию банка и, соответственно, финансированию проектов в странах-участницах», — сказал Алихан Смаилов.

Совет был также проинформирован о том, что 28 июня полностью исполнены принятые решения о перераспределении уставного капитала между государствами-участниками. В результате часть пакета акций России в оплаченном уставном капитале равномерно перераспределена между остальными государствами-участниками. По итогам доля России снизилась с 66% до 44,8%, а доля Казахстана увеличилась с 33% до 37,3%.

Кроме того, на рассмотрение совета был представлен доклад о переговорах с Узбекистаном по вопросу присоединения к банку.

Было отмечено, что расширение состава участников позволит банку снизить потенциальные риски и проработать возможности запуска новых интеграционных проектов.

Евразийский банк развития – международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на Евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц: Казахстана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет $7 млрд. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, «зеленой» энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.