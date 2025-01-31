Должников будут выявлять среди клиентов букмекерских контор

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Минтуризма разрабатывает новые подходы в борьбе с лудоманией, передает корреспондент Kazpravda.kz

Сообщается, что по 80 фактам приема ставок от должников в отношении 5 букмекерских контор возбуждены адмдела, 1 субъект привлечен к ответственности. Помимо должников, участие в азартных играх запрещены для 85 тысяч государственных служащих, 70 тысяч военнослужащих и около 100 тысяч сотрудников правоохранительных и специальных органов.

«Во избежание дальнейшего ухудшения положения граждан, имеющих материальную задолженность, около 3 миллионов человек, зарегистрированных в Едином реестре должников, были отстранены от участия в азартных играх. На сегодняшний день заблокированы аккаунты около 15 тысяч граждан, включенных в данный реестр. В настоящее время, при поддержке Министерств юстиции и цифровизации, прорабатывается вопрос автоматической идентификации ИИН пользователей букмекерских контор с реестром должников», – рассказали разработчики.

Отмечается, что систему планируется запустить в этом году.

«Контроль за участием граждан в ставках обеспечивает платформа оплаты и мониторинга единая система учета. Она интегрируется с государственными базами данных и электронными кассами букмекеров. Каждый клиент букмекерской конторы проходит проверку в системе. Система учета облегчает работу органов госдоходов и финмониторинга за счет контроля финансового оборота букмекерских контор. Также платформа проводит мониторинг интернета и автоматически направляет сведения об онлайн-казино в Миинформ», – отметили в ведомстве.

В госоргане напомнили, что к участию в ставках не допускаются: лица, не достигшие 21 года; граждане, оформившие самоограничение; должники, зарегистрированные в Едином реестре; государственные служащие.

В прошлом году были приняты масштабные законодательные поправки в сфере игорного бизнеса и лотерей: ограничена реклама букмекерских контор, запрещено участие госслужащих и должников в азартных играх, усилена ответственность субъектов игорного бизнеса.

Поправки направлены на защиту интересов и здоровья казахстанцев, а также на формирование культуры ответственной игры. С июля по сентябрь субъектам игорного бизнеса, отечественным СМИ и госорганам были разъяснены новые нормы закона.