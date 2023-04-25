Домушника-высотника задержали полицейские Алматы

Как рассказали в полиции, он обворовывал квартиры с помощью промышленного альпинистского снаряжения.

Фото: polisia.kz

Алматинские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в серии квартирных краж. По данным стражей порядка, приезжий из Туркестанской области специализировался на квартирах, расположенных на верхних этажах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на портал МВД РК.

Как рассказали полицейские, мужчина обворовывал квартиры алматинцев с помощью промышленного альпинистского снаряжения.

«Аккурат перед задержанием подозреваемый наведался в квартиру, расположенную на 12 этаже 21-этажного дома по улице Аскарова. Он спустился с крыши на веревке, разбил окно и проник внутрь жилища.

Незнакомец по ту сторону окна не вызвал подозрения у жителей соседних квартир: они подумали, что работает мойщик окон. В чужой квартире злоумышленник похитил хозяйское имущество на 3 млн тенге. Спустя некоторое время он был задержан сотрудниками криминальной полиции города, управления полиции Ауэзовского района и полицейского спецназа», – рассказал замначальника ДП Алматы Дидар Аханов.

У подозреваемого изъяты вещественные доказательства, в том числе снаряжение для промышленного альпинизма. Расследование ведется по части 3 статьи 188 УК РК.