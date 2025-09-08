Президент США сообщил, что провел «отличный разговор» с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Фото: Акорда

Американский лидер Дональд Трамп допустил возможность посещения Казахстана и сообщил, что провел "отличный разговор" с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым.

«Я могу [сделать это]», - ответил президент США на вопрос о том, посетит ли он Казахстан.

«У меня был с ним отличный разговор», - добавил Трамп, говоря о Токаеве.

«Передайте ему привет. Он хороший человек», - подчеркнул американский лидер.

Он отвечал на вопросы журналистов на Южной лужайке Белого дома.

Вице-премьер - министр национальной экономики Казахстана Серик Жумангарин ранее в этом месяце заявил, что развитие торгово-экономических связей с США - приоритет во внешней политике республики. В Астане видят потенциал для наращивания торгового оборота, отметил он на встрече с вице-президентом Торговой палаты США Хушем Чокси и представителями американских компаний, на которой обсуждались, в том числе, торговые барьеры.

1 августа Трамп подписал указ о введении пошлин от 15 до 41% в отношении более чем 60 стран и Евросоюза. Для Казахстана определена ставка пошлины в размере 25%. До этого Трамп отправил письмо Токаеву с обоснованием такого решения. Токаев, по данным его пресс-службы, направил ответное послание, в котором выразил уверенность в достижении компромисса. В Минторговли Казахстана сообщали о предложениях Вашингтону по урегулированию ситуации. По данным ведомства, пошлины затрагивают порядка 5% экспорта из республики в США.